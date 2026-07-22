Poslastičarnica Hajduk, omiljena među brojnim Splićanima i turistima, biće zatvorena u periodu od 21. do 29. jula, zbog mere koju je izrekla Poreska uprava, piše Slobodna Dalmacija.

Iako je reč o lokalu koji, prema javno dostupnim finansijskim podacima, posluje uspešno i nema dugovanja, inspekcija ipak može da izrekne privremenu zabranu rada ukoliko utvrdi određene nepravilnosti tokom kontrole.

Zašto Poreska uprava može da zatvori lokal?

Privremeno zatvaranje ugostiteljskog ili trgovinskog objekta najčešće se izriče zbog ozbiljnih prekršaja u poslovanju, a među najčešćim razlozima su:

neizdavanje fiskalnog računa kupcu ili nefiskalizovan promet,

ponavljanje istih prekršaja nakon prethodnih kazni,

ometanje rada poreskih inspektora tokom kontrole,

nepravilnosti u sistemu fiskalizacije ili vođenju poslovne dokumentacije,

utvrđen gotovinski promet koji nije evidentiran u skladu sa zakonom.

Posluje uspešno, ali je ipak zatvorena

Prema podacima Finansijske agencije (FINA), poslastičarnica posluje stabilno i nema finansijskih problema.

Međutim, dobro poslovanje samo po sebi ne isključuje mogućnost da poreska kontrola utvrdi nepravilnosti zbog kojih zakon predviđa privremenu zabranu rada.

Takve mere imaju za cilj da obezbede poštovanje poreskih propisa i pravila fiskalizacije.

Vrata ostaju zatvorena do kraja jula

Poslastičarnica će, prema donetom rešenju, ostati zatvorena do 29. jula, nakon čega bi trebalo da nastavi sa radom, ukoliko budu ispunjeni svi zakonski uslovi.

Do tada će brojni građani Splita, kao i turisti koji su navikli da upravo na ovom mestu uživaju u sladoledu i kolačima, morati da potraže alternativu.

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