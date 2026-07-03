Ugovor su u Ekspo 2027 Plejgraundu na Beogradskom sajmu potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i komesar sekcije te zemlje za Ekspo 2027 Staša Košarac.

Lazarevićeva je nakon potpisivanja ugovora rekla da će prisustvo susedne zemlje dodatno potvrditi regionalni karakter ove manifestacije i doprineti jačanju ekonomske saradnje u regionu. Ona je istakla da je BiH jedan od ključnih ekonomskih partnera Srbije i da će na Ekspu 2027 imati nacionalni paviljon na atraktivnoj lokaciji, gde će predstaviti svoje privredne, turističke i kulturne potencijale.

"Ekspo nije samo srpski projekat, već regionalni projekat. Očekujemo oko četiri miliona posetilaca i uverena sam da će koristi od ove manifestacije imati ne samo građani Srbije, već i čitavog regiona to svakako treba maksimalno iskoristiti", rekla je Lazarevićeva.

Prema njenim rečima, specijalizovana izložba Ekspo 2027 predstavljaće važnu priliku za unapređenje poslovne saradnje i povezivanje kompanija iz regiona sa partnerima iz celog sveta.

Ministarka je podsetila da je do sada učešće na izložbi potvrdilo 140 država, ocenivši da je reč o jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja koji će naredne godine biti održan ne samo na Balkanu, već i šire.

Lazarevićeva je naglasila i da je uverena da će Srbija zajedno sa BiH, kao i Republikom Srpskom (RS), kroz učešće na Ekspu 2027 predstaviti svoje potencijale i dodatno unaprediti regionalnu saradnju.

"Želimo da pokažemo da Ekspo može da povezuje ljude i donese dobrobit svima, pre svega ekonomsku, jer kvalitetniji život otvara prostor za bolju saradnju i sigurniju budućnost“, rekla je ministarka.

Jerinić je kazao da je učešće BiH na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 od velikog značaja, jer ovaj događaj predstavlja priliku da se, osim Srbije, svetu predstavi i potencijal čitavog regiona.

"Za nas je posebno važno što će BiH biti deo našeg Ekspa, jer verujemo da je ova izložba prilika ne samo da svetu predstavimo Srbiju, već da pokažemo snagu i potencijal čitavog regiona", rekao je on.

Jerinić je dodao da BiH treba da iskoristi pripreme za Ekspo 2027 kako bi dodatno promovisala svoje turističke potencijale, imajući u vidu veliki broj međunarodnih posetilaca koji će boraviti u Beogradu i Srbiji.

"To će biti je prilika da deo tih posetilaca upozna i turističke atrakcije BiH što može doprineti jačanju turističke saradnje i većoj vidljivosti zemlje na međunarodnoj sceni", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, Ekspo 2027 predstavlja i značajnu razvojnu šansu za privredu BiH.

"Posebno me raduje veliki broj volontera koji se prijavljuju iz BiH. Pozivam mlade ljude da nastave da se prijavljuju,ovde ih čekamo raširenih ruku", poručio je Jerinić.

On je dodao i da će tim Ekspa 2027 Beograd biti pouzdan partner BiH tokom celokupnog procesa pripreme za učešće na izložbi.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i komesar te zemlje za Ekspo 2027 Staša Košarac rekao je da je danas potpisani ugovor o učešću BiH na specijalizovanoj izložbi 2027 u Beogradu značajna prilika za unapređenje regionalne saradnje i jačanje ekonomskih veza sa Srbijom.

On je zahvalio državnom rukovodstvu Srbije, a posebno predsedniku Aleksandru Vučiću, na pozivu BiH da učestvuje na Ekspu 2027, naglasivši da organizacija te međunarodne manifestacije potvrđuje kapacitete Srbije da bude domaćin velikih svetskih događaja.

"Time se potvrđuje ispravnost politike predsednika Vučića da se Srbija eksponira ne samo kao regionalni lider, već kao zemlja koja ima mogućnost da bude domaćin velikom broju država i da povezuje različitosti", rekao je Košarac.

On je ocenio i da će prisustvo oko 140 zemalja i očekivanih četiri miliona posetilaca predstavljati značajnu razvojnu šansu i za BiH.

"To je dobra prilika i za RS i za Federaciju BiH da, kao susedi Srbije, ostvare dodatno povezivanje i kvalitetnu participaciju na Ekspu Beograd 2027. Verujem da će tu priliku znati da iskoriste", rekao je Košarac.

Prema njegovim rečima i geografska blizina RS omogućava dodatnu promociju njenih turističkih i privrednih potencijala tokom trajanja izložbe.

Košarac je dodao i da je Srbija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera BiH i da postoji zajednički interes za dalje unapređenje privredne saradnje, piše Tanjug.

Smatra i da je potrebno razvijati dobre međusobne odnose i realizovati zajedničke projekte od interesa za građane i privredu Učešće na izložbi Ekspo 2027. u Beogradu zvanično je potvrdilo 140 međunarodnih i stitucija saopštilo je ranije preduzeće Ekspo.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027. Beograd biće održana od 15.maja do 15.avgusta naredne godine, 2027. i očekuje se više od četiri miliona poseta tokom njenog 93-dnevnog trajanja. Tema izložbe je "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

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