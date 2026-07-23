Indeks Belex15 pao je za 0,34 odsto, a Belexline za 0,17 odsto.

Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 0,14 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.081 dinara.

S druge strane, takođe jedino na listi gubitnika bilo je Dunav osiguranje iz Beograda, čije su akcije pale za 1,85 odsto i na zatvaranju vredele po 1.854 dinara.

Akcijama kompanije Aerodrom Nikola Tesla danas je i najviše trgovano - 10.717.258 dinara, dok je drugo mesto zauzeo Metalac iz Gornjeg Milanovca s prometovanih 1.990.000 dinara.

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