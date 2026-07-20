EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 102,30 102,61din 102,92
CAD CAD 72,89 73,11din 73,33
AUD AUD 71,38 71,59din 71,81
GBP GBP 137,69 138,10din 138,52
CHF CHF 126,42 126,80din 127,18
KURSNA LISTA

Region

Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge

Pre nego što su je preplavili hoteli, apartmani i letnje gužve, Budva je bila sasvim drugačija. 

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.09:48
0
Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge
Foto: xbrchx / Shutterstock.com
Tramp tvrdi - ova zemlja sedi na bogatstvu koje može da je učini jednom od najbogatijih na svetu
Rawpixel.com / Shutterstock
 Tramp tvrdi - ova zemlja sedi na bogatstvu koje može da je učini jednom od najbogatijih na svetu
Prethodna vest
Nekada su pripreme za put počinjale nedeljama unapred, danas mnoge stvari rešimo usput
Foto: Promo
 Nekada su pripreme za put počinjale nedeljama unapred, danas mnoge stvari rešimo usput
Sledeća vest

Mirnija, zelenija i nekako sporija. Jedan kratki dokumentarni film iz 1963. godine vratio je prizore jednog vremena kada je crnogorsko primorje izgledalo nestvarno.

Film "Dobrodošli u Budvu", snimljen pre više od šest decenija, prikazuje kako je izgledao jedan tipičan letnji dan u ovom primorskom gradu.

U režiji Đorđa Vujovića, prema scenariju Baneta Bastaća i Nikše Jovićevića, film je nastao kao svojevrsna turistička razglednica Budve – ali danas ima i mnogo veću vrednost: čuva uspomenu na grad koji više ne postoji u istom obliku, piše B92.

Kamera tada beleži prizore koji će kod starijih generacija probuditi nostalgiju, a mlađima pokazati koliko se lice Budve promenilo. Umesto betonskih konstrukcija koje danas dominiraju obalom, vide se priroda, kamen, borovi i plaže koje deluju gotovo netaknuto.

Tu su kadrovi čuvenog Mogrena, terase hotela Mogren, hotela Avala, ostrva Sveti Stefan, Drobnog pijeska, budvanskog Starog grada i plaže Pizana. Sve ono što je i danas simbol crnogorske obale, ali u izdanju u kojem nema gužve i osećaja da se leto meri brojem slobodnih ležaljki.

Naravno, svako vreme nosi svoje promene. Budva je danas jedna od najpoznatijih letnjih destinacija na Jadranu, sa mnogo više sadržaja i posetilaca nego nekada. Ali ovi stari kadrovi podsećaju na period kada je njen najveći luksuz bio upravo ono što danas mnogi turisti traže – mir, priroda i osećaj da ste pronašli skriveni biser.

Budva

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Crna Gora Budva letovanje

Povezane vesti

Besplatne ležaljke, ali ne za sve - nova pravila na crnogorskim plažama izazvala buru
lilaclion/Shutterstock

Besplatne ležaljke, ali ne za sve - nova pravila na crnogorskim plažama izazvala buru

12:05 | 0
Nekada su pripreme za put počinjale nedeljama unapred, danas mnoge stvari rešimo usput
Foto: Promo

Nekada su pripreme za put počinjale nedeljama unapred, danas mnoge stvari rešimo usput

10:00 | 0
Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta
MAYA LAB / shutterstock

Pred putovanje svi prave ovu grešku - jedan klik može skupo da vas košta

17:00 | 0
Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga
trabantos / shutterstock

Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

11:00 | 0
Ovde nema gužve ni usred sezone - plaža duga 13 kilometara može da primi 150.000 ljudi
Jana Janina/Shutterstock

Ovde nema gužve ni usred sezone - plaža duga 13 kilometara može da primi 150.000 ljudi

20:01 | 0
Komentari (0)

Region

Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom
gpointstudio / shutterstock

Mislio je da ulaže novac, a ostao bez više od 20.000 evra - sve je počelo jednim pozivom

19:02 Region
"Znate li šta traže pre nego im prodam voće" - Bosanac otkrio neobične zahteve kupaca
NataliaPopova/Shutterstock

"Znate li šta traže pre nego im prodam voće" - Bosanac otkrio neobične zahteve kupaca

11:50 Region
Srbi zbog ovog detalja na automobilu upadaju u problem na granici - policija može da vas isključi iz saobraćaja
Jure Divich / Shutterstock

Srbi zbog ovog detalja na automobilu upadaju u problem na granici - policija može da vas isključi iz saobraćaja

09:17 Region
Najstariji penzioneri Republike Srpske imaju 106 godina - njihove životne priče traju duže od jednog veka
Shutterstock/Mish.El

Najstariji penzioneri Republike Srpske imaju 106 godina - njihove životne priče traju duže od jednog veka

12:24 Region
Napustio pšenicu sada zarađuje 3.000 evra po hektaru - ne može da proizvede koliko tržište traži 
Foto: Shutterstock

Napustio pšenicu sada zarađuje 3.000 evra po hektaru - ne može da proizvede koliko tržište traži 

18:03 Region
Oštre mere za poslodavce - jedan neprijavljeni radnik u Hrvatskoj može koštati i 8.000 evra
Foto: Pixabay

Oštre mere za poslodavce - jedan neprijavljeni radnik u Hrvatskoj može koštati i 8.000 evra

09:03 Region
Srpkinja radila celo leto u Hrvatskoj - plata dobra, slobodan dan samo na papiru
Foto: Shutterstock

Srpkinja radila celo leto u Hrvatskoj - plata dobra, slobodan dan samo na papiru

12:23 Region
Neprijavljeni radnici u Hrvatskoj mogu skupo da koštaju - kazne do 8.000 evra od sada važe
Foto: CoolKengzz/Shutterstock

Neprijavljeni radnici u Hrvatskoj mogu skupo da koštaju - kazne do 8.000 evra od sada važe

09:26 Region
Stanovi sve skuplji, kupci nestaju - zašto kvadrat ne pojeftinjuje u Hrvatskoj
Foto: Den Rozhnovsky/Shutterstock

Stanovi sve skuplji, kupci nestaju - zašto kvadrat ne pojeftinjuje u Hrvatskoj

13:51 Region
Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka
Foto: Shutterstock / siekierski.photo

Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka

10:34 Region

Najnovije

Najčitanije

47min

Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude

1H

Važna promena za penzionere u Srbiji - ove isplate više neće stizati kao do sada

1H

Tri sata čekanja na granici - kolone sve duže, novi evropski sistem EES usporio putnike

2H

Vi stvarate uspomene – mi čuvamo mesto gde one nastaju!

2H

Nije Vrnjačka, nije Sokobanja - banja na jugu Srbije krije pravo blago

1D

Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

1D

Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

1D

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

1D

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

1D

Poznat termin isplate - Vučić otkrio kada građani mogu da očekuju novac

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 72,89 73,11 73,33
AUD AUD 71,38 71,59 71,81
GBP GBP 137,69 138,1 138,52
CHF CHF 126,42 126,8 127,18

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.578,00 €
ETH ETH 1.638,32 €
LTC LTC 41,18 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 186,91 €
LINK LINK 7,38 €
BNB BNB 498,08 €
XMR XMR 291,85 €
Powered by CoinGecko API