Samo za nostalgičare - snimak Budve iz 1963. godine oduševio mnoge

Mirnija, zelenija i nekako sporija. Jedan kratki dokumentarni film iz 1963. godine vratio je prizore jednog vremena kada je crnogorsko primorje izgledalo nestvarno.

Film "Dobrodošli u Budvu", snimljen pre više od šest decenija, prikazuje kako je izgledao jedan tipičan letnji dan u ovom primorskom gradu.

U režiji Đorđa Vujovića, prema scenariju Baneta Bastaća i Nikše Jovićevića, film je nastao kao svojevrsna turistička razglednica Budve – ali danas ima i mnogo veću vrednost: čuva uspomenu na grad koji više ne postoji u istom obliku, piše B92.

Kamera tada beleži prizore koji će kod starijih generacija probuditi nostalgiju, a mlađima pokazati koliko se lice Budve promenilo. Umesto betonskih konstrukcija koje danas dominiraju obalom, vide se priroda, kamen, borovi i plaže koje deluju gotovo netaknuto.

Tu su kadrovi čuvenog Mogrena, terase hotela Mogren, hotela Avala, ostrva Sveti Stefan, Drobnog pijeska, budvanskog Starog grada i plaže Pizana. Sve ono što je i danas simbol crnogorske obale, ali u izdanju u kojem nema gužve i osećaja da se leto meri brojem slobodnih ležaljki.

Naravno, svako vreme nosi svoje promene. Budva je danas jedna od najpoznatijih letnjih destinacija na Jadranu, sa mnogo više sadržaja i posetilaca nego nekada. Ali ovi stari kadrovi podsećaju na period kada je njen najveći luksuz bio upravo ono što danas mnogi turisti traže – mir, priroda i osećaj da ste pronašli skriveni biser.

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