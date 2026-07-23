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Greška u aplikaciji pretvorila običnog korisnika u "dužnika" od 50 miliona evra - objašnjenje je jednostavno

Korisnik mobilnog bankarstva u BiH nakon ažuriranja podataka ugledao je minus od skoro 100 miliona KM. Banka objasnila šta se zapravo dogodilo.

Autor:  Dubravka Jovanović
23.07.2026.08:14
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Greška u aplikaciji pretvorila običnog korisnika u "dužnika" od 50 miliona evra - objašnjenje je jednostavno
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Korisnik mobilnog bankarstva iz Bosne i Hercegovine ostao je u neverici nakon što mu je aplikacija, odmah po ažuriranju ličnih podataka, prikazala minus od čak 98.999.962,79 konvertibilnih maraka, odnosno oko 50,6 miliona evra, piše Kamatica.

Kako prenosi BL portal, korisnik određeno vreme nije mogao da koristi mobilno bankarstvo jer je istekao rok za ažuriranje ličnih podataka. Nakon što je banci dostavio svu potrebnu dokumentaciju, pristup aplikaciji mu je ponovo omogućen.

Međutim, po prijavljivanju ga je sačekalo potpuno neočekivano stanje na računu. Umesto uobičajenog prikaza, aplikacija je pokazala da se nalazi u minusu od gotovo 99 miliona KM, što ga je potpuno zbunilo.

Ne gubeći vreme, odmah je kontaktirao korisničku podršku banke.

- Skoro sam 100 miliona u minusu? - upitao je zaposlene.

Iz banke su mu ubrzo objasnili da nema razloga za zabrinutost. Kako su naveli, nije reč o stvarnom dugu, već o privremenoj sistemskoj rezervaciji koja se pojavila zbog procesa ažuriranja ličnih podataka i isteka prethodnog roka za njihovu verifikaciju.

Drugim rečima, prikazani iznos bio je posledica tehničkog procesa u sistemu, a ne stvarnog stanja na računu.

Kada je dobio objašnjenje, korisnik je celu situaciju prihvatio sa dozom humora.

- Aplikacija sada radi, ali kako funkcioniše - našalio se, aludirajući na nesvakidašnji prikaz koji ga je nakratko uverio da duguje gotovo 100 miliona konvertibilnih maraka.

Iako je u ovom slučaju sve završeno bez posledica, ovakve situacije pokazuju koliko tehničke greške ili privremene sistemske rezervacije mogu da izazovu paniku kod korisnika mobilnog bankarstva, posebno kada se na ekranu pojave iznosi koji deluju potpuno neverovatno.

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