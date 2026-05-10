Ukupne dužine oko 18 km, sa mostom preko reke Save, predstavlja deo projekta izgradnje autoputa E-761, Beograd - Sarajevo.

Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil, sa dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojena središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km/h, piše B92.

Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na auto-putu Beograd - Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače.

Izgradnja deonice autoputa ima izuzetan geostrateški značaj, jer će povezati Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogućiti vezu sa Panevropskim koridorima.

Detaljno - tehničke karakteristike deonice

Profil saobraćajnice: Dva kolovoza, svaki sa po dve vozne i jednom zaustavnom trakom, odvojeni srednjim razdelnim pojasom (centralnom barijerom).

Petlje i ukrštanja: Početak saobraćajnice je u naselju Kuzmin. Gradi se nova denivelisana petlja "Kuzmin 1", udaljena oko jedan kilometar od postojeće raskrsnice na auto-putu E-70 (Beograd-Zagreb). Ova petlja sadrži dva nadvožnjaka dužine 312,7 i 274,5 metara, sa širinom gornjeg stroja od 9,9 metara. Druga velika petlja formira se kod sela Bosut, gde se auto-put priključuje na lokalni putni sistem.

Objekti na trasi: Pored mostova preko Save i Bosuta, gradi se i osam manjih mostova, 11 propusta (podvožnjaka) i pet nadvožnjaka (denivelisanih prelaza) na raskrsnicama sa važnijim lokalnim putevima, čime je unapređena bezbednost prigradskog saobraćaja.

Naplatne stanice: Predviđene su automatske naplatne rampe na ulazu u deonicu kod Kuzmina i na izlazu prema Republici Srpskoj.

Prateća infrastruktura: Završena je regulacija 41 melioracionog kanala, izgrađen je zatvoreni sistem kišne kanalizacije, a gradi se i 34 separatora

Zajednička koordinacija putarskih preduzeća Srbije i Republike Srpske predviđa sinhronizovano otvaranje obe strane trase. Paralelno sa auto-putem, u izgradnji je i moderan integrisani granični prelaz Sremska Rača.

