Gostujući na Prvoj televiziji, Popović je istakao da je interesovanje za program značajno premašilo očekivanja.

"U poslednjih mesec dana smo prešli tu cifru od 7.000, od kada je najavljeno proširenje (garantne šeme). Imajući u vidu dosadašnju realizaciju i prosečnu vrednost kredita, dolazimo do zaključka da imamo sigurno barem još 5.000 kredita koji su na raspolaganju našim mladima", rekao je Popović.

Prema njegovim rečima, upravo veliko interesovanje građana pokazalo je da postoji potreba za dodatnim sredstvima i nastavkom podrške mladima koji žele da reše stambeno pitanje.

Proširenjem garantne šeme država planira da omogući većem broju mladih da pod povoljnijim uslovima dođu do prve nekretnine, dok bi dodatnih 300 miliona evra trebalo da obezbedi prostor za hiljade novih kredita u narednom periodu.

Srbija ima stabilan bankarski sistem - državi su potrebni alternativni izvori finansiranja, više o tome pročitajte OVDE.

Popović je naglasio da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite bilo iznenađujuće veliko, što potvrđuje da program ima značajnu ulogu u rešavanju stambenog pitanja mladih u Srbiji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.