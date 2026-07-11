Neboder Gejt Tauer u okrugu Fukušimaku u Osaki je pravo malo arhitektonsko čudo.

Štaviše, tamo gde bi trebalo da budu peti, šesti i sedmi sprat zgrade, stvoren je izlaz sa dela autoputa pod nazivom Umeda. Voz prolazi kroz stambenu zgradu u Čongkingu, u Kini.

Amerikanci takođe imaju primere takvih neobičnih scena. Ajzenhauer auto-put ili Međudržavni put 290 prolazi kroz podnožje stare zgrade pošte u Čikagu. I ovo nije bio očajnički potez urbanista.

Naprotiv, bio je deo vizionarskog plana Danijela Bernama za razvoj Čikaga. Zgrada je projektovana sa ogromnom rupom u prizemlju kako bi se napravio prostor za budući autoput.

Još 1909. godine, urbanista Danijel Bernham je zamislio glavnu saobraćajnicu istok-zapad na ovoj lokaciji. Kada su 1921. godine odlučili da izgrade poštu na adresi 433 V. Van Buren, ostavili su potreban prostor za put.

Ogroman prostor je stajao prazan i neiskorišćen skoro dve decenije - deonica međudržavnog puta 290 koja prolazi kroz staru zgradu pošte u Čikagu nije završena i otvorena za javnost do 1955. godine, piše Pun kufer.

Pošta se iselila sa ove adrese sredinom 1990-ih. Nakon što je decenijama bila prazna, od tada je potpuno renovirana i ponovo otvorena kao višenamjenski prostor za događaje. Automobili i dalje voze kroz nju.

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