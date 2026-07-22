Tradicionalna granica za odlazak u penziju od 65 godina mogla bi postepeno da izgubi značaj, jer će buduće generacije verovatno duže ostajati na tržištu rada, prenosi Blic.

Stručnjaci upozoravaju da će duži životni vek, bolje zdravlje starijih ljudi i fleksibilniji modeli rada promeniti način na koji danas posmatramo penzionisanje.

Osiguravajuće kompanije smatraju da građane treba na vreme pripremiti za ovu promenu i pomoći im da ranije počnu da planiraju finansijsku budućnost.

Granica od 65 godina mogla bi da postane prošlost

Generalni direktor osiguravajuće grupe NN, Lard Frize, ocenio je da bi klasična starosna granica od 65 godina u budućnosti mogla potpuno nestati.

Prema njegovim rečima, razlog za to nije samo finansijska održivost penzionih sistema, već i činjenica da ljudi danas žive duže i zdravije nego ranije.

Mnogi će zbog toga imati mogućnost da rade duže, naročito ako budu želeli dodatna primanja ili nastavak profesionalne aktivnosti.

Sve više fleksibilnih poslova menja način odlaska u penziju

Tržište rada poslednjih godina značajno se promenilo.

Veći broj poslova omogućava rad sa skraćenim vremenom, rad na daljinu ili fleksibilnije angažovanje, što starijim zaposlenima olakšava da ostanu aktivni duže nego ranije.

Zbog toga budući model penzionisanja možda neće biti isti za sve.

Umesto jednog fiksnog datuma, moguće je da će ljudi sve više birati kada žele da smanje obim rada ili potpuno prestanu da rade.

Kada se u Mađarskoj ide u penziju?

U Mađarskoj trenutna starosna granica za penzionisanje iznosi 65 godina i jednaka je za muškarce i žene.

Prema važećim pravilima, osobe rođene 1957. godine ili kasnije najranije mogu da ostvare pravo na penziju kada napune 65 godina.

Za ranije generacije granica se povećavala postepeno:

rođeni 1956. godine – odlazak u penziju tokom 2020. i 2021. godine, u zavisnosti od meseca rođenja;

rođeni 1957. godine – 2022. godina;

rođeni 1958. godine – 2023. godina;

rođeni 1959. godine – 2024. godina;

rođeni 1960. godine – 2025. godina;

rođeni 1961. godine – 2026. godina;

rođeni 1962. godine – 2027. godina;

rođeni 1963. godine – 2028. godina;

rođeni 1964. godine – 2029. godina;

rođeni 1965. godine – 2030. godina.

Koliko godina staža je potrebno za punu penziju?

Za ostvarivanje pune starosne penzije u Mađarskoj osnovni uslov je najmanje 20 godina radnog staža.

Osobe koje nemaju dovoljan staž, ali imaju najmanje 15 godina osiguranja, mogu ostvariti pravo na delimičnu, odnosno proporcionalnu penziju.

Pored potrebnog staža, uslov je i dostizanje propisane starosne granice.

Žene imaju posebne pogodnosti pri penzionisanju

Mađarski sistem predviđa povoljnije uslove za žene.

One mogu ostvariti pravo na penziju nakon 40 godina penzijskog staža, pri čemu se ne računaju samo godine provedene na poslu.

U staž mogu biti uključeni i periodi provedeni kod kuće zbog podizanja dece.

Evropa već pomera granice penzionisanja

Promene u Mađarskoj deo su šireg evropskog trenda.

Prema procenama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), starosna granica za penzionisanje u mnogim evropskim zemljama mogla bi se do 2060. godine približiti 67. godini.

Pojedine države razmatraju i dalje povećanje granice, dok bi u nekim slučajevima ona mogla preći i 70 godina.

Kako će izgledati penzija budućnosti?

Budući penzioni sistemi verovatno će biti fleksibilniji nego danas.

Umesto jedinstvene granice za sve, sve važniju ulogu imaće:

zdravstveno stanje osobe,

finansijska situacija,

mogućnost nastavka rada,

lična odluka o trenutku odlaska u penziju.

Stručnjaci zato savetuju da se o penziji ne razmišlja tek pred kraj radnog veka, već mnogo ranije.

Model u kojem svi odlaze u penziju istog dana kada napune 65 godina mogao bi postepeno da se promeni.

Duži životni vek i promenjeno tržište rada stvaraju potrebu za novim pristupom, u kojem će ljudi imati više izbora, ali će istovremeno morati ranije da planiraju svoju finansijsku budućnost.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.