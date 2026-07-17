Ovogodišnja sezona donela je izuzetno pozitivne priče o bogatom rodu i osiguranom plasmanu na tržište. Pravi primer za to je Namik Dužan, penzioner i odličan voćar iz Novog Travnika u Bosni i Hercegovini, čiju je zanimljivu priču o vrhunskom kvalitetu plodova, ali i neverovatnim zahtevima kupaca, zabeležio u svom najnovijem izveštaju Srećko Stipović.

Namik na svojoj farmi uzgaja maline, jabuke, kruške i višnje, a nedavno je uspešno završio berbu višnje na svojih trideset do četrdeset stabala. Ovogodišnji rod je iznenadio i kvalitetom i količinom, uprkos činjenici da plantaža nije zahtevala intenzivan tretman hemikalijama.

"Bez ikakvog posebnog tretmana, višnja je ove godine izuzetno dobro rodila. Nije bilo tako prethodnih godina, ali ove godine, sa ovakvim prolećem, žetva je zaista odlična", zadovoljno kaže Dužan.

Prema njegovim procenama, očekuje se da će stabla dati vrhunski rod od 350 do 500 kilograma potpuno neprskanih plodova, idealnih za pravljenje džemova, likera, sokova i marmelada.

Prodaja mu ne predstavlja problem jer je interesovanje kupaca ogromno, a potražnja već prevazilazi količine koje može da ponudi.

"Sve što uberemo već ima kupca. Traže se i veće količine, tako da verujem da će se sve prodati", kaže Dužan, dodajući da je imao upit za čak pola tone voća: "Tražili su mi 500 kilograma, ali nemam toliko. Ne mogu da isporučim ono što nemam".

Interesovanje iz inostranstva Iako nema problema sa marketingom i cenom, berba mu je najveći izazov zbog nedostatka radne snage, pa mu rođaci, prijatelji i tazbina priskaču u pomoć sa nadnicama.

Pored toga, na pijaci se susreće sa prilično neobičnim zahtevima kupaca.

"Dobijam razne kupce i otkupljivače. Jedan je bio toliko zahtevan da me je zamolio da mu prodam višnje samo ako ih prvo izvadim od koštica. Drugi je ponudio da ih sve kupi, pod uslovom da sortiram plodove u tri različite veličine. Srećom, ima i onih koji jednostavno iznajme ceo voćnjak, plate za njih i sami obave posao", objašnjava penzioner iz Novog Travnika uz smeh.

Otkriva da interesovanje za njegove višnje prevazilazi nacionalne granice.

Među ponudama bila je i jedna od kupca povezanog sa mađarskim tržištem, koji je želeo ceo rod, ali pod posebnim uslovima.

"Pitali su me da li imam mašinu za izvađivanje koštica, jer takve višnje prodaju u Tursku", rekao je Namik.

On je izuzetno zadovoljan trenutnom otkupnom cenom u odnosu na region.

"Koliko ja mogu da vidim, cena je zadovoljavajuća i trenutno dobra", naveo je on.

Tradicija uzgoja ovog voća u kraju Novog Travnika ima čvrste temelje. On podseća da su prve ozbiljne plantaže u ovom kraju osnovane pre nekoliko godina, kada je profesor iz Travnika podstakao sadnju distribucijom kvalitetnih sadnica.

Vreme je pokazalo da ovaj kraj ima savršene mikroklimatske uslove za uzgoj, zbog čega lokalni voćari i danas postižu odlične rezultate.

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