EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 100,65 100,95din 101,25
CAD CAD 72,68 72,90din 73,12
AUD AUD 72,17 72,39din 72,61
GBP GBP 135,51 135,92din 136,33
CHF CHF 127,69 128,07din 128,46
KURSNA LISTA

Potrošač

Zarada i do 7.000 evra po hektaru - lekovita biljka je "zeleno zlato", tražena je širom Evrope

Sve veća potražnja za lekovitim i aromatičnim biljem otvara nove šanse za domaće proizvođače – nana i eterična ulja sve traženiji na evropskom tržištu.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.15:58
0
Zarada i do 7.000 evra po hektaru - lekovita biljka je "zeleno zlato", tražena je širom Evrope
Foto: Pixabay
Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock
 Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj
Prethodna vest
Srbija domaćin Svetskog dana životne sredine 2027. u okviru Ekspa u Beogradu
Foto: Siniša Pašalić
 Srbija domaćin Svetskog dana životne sredine 2027. u okviru Ekspa u Beogradu
Sledeća vest

Dok se tradicionalna poljoprivreda sve češće suočava sa neizvesnošću, lekovito i aromatično bilje postaje jedna od najbrže rastućih i najstabilnijih grana u regionu.

Posebno se izdvaja nana, koja poslednjih godina beleži sve veću potražnju na tržištima Evropske unije - kako u sušenom obliku, tako i kroz eterična ulja i razne prerađevine.

Za domaće proizvođače to znači jedno: mogućnost stabilne zarade i lakšeg plasmana na inostrana tržišta.

Zašto baš nana?

Stručnjaci objašnjavaju da poljoprivreda ponovo postaje „računica“, a ne samo tradicija. Sve više se traže kulture koje donose brz povraćaj ulaganja i sigurnu prodaju.

Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, zemlje regiona imaju odlične uslove za uzgoj nane, ali i drugih kultura poput kamilice, žalfije, lavande i matičnjaka, piše Blic.

Ovaj trend dodatno jača globalni pomak ka prirodnim proizvodima i zdravijem načinu života.

Koliko se može zaraditi?

Računica za uzgoj nane pokazuje zašto sve više poljoprivrednika razmišlja o ovoj kulturi.

Kilogram sušene nane na tržištu dostiže cenu od 4 do 5 evra, dok jedan hektar može dati i do 1.500 kilograma suvog lista.

To znači:

  • bruto prihod: 6.000 do 7.500 evra po hektaru
  • troškovi ulaganja: oko 2.000 evra
  • potencijalna zarada: i do 5.000 evra po hektaru

Za mnoge male proizvođače, ovo predstavlja jednu od retkih kultura koja nudi relativno brz povraćaj investicije.

EU tržište kao ključna šansa

Dodatni podsticaj dolazi iz Evropske unije, gde potražnja za organskim i sertifikovanim biljnim proizvodima stalno raste.

Zahvaljujući EU fondovima i programima ruralnog razvoja, proizvođačima su dostupne subvencije za:

  • podizanje zasada
  • sisteme navodnjavanja
  • sušare i preradu

U EU se već oko 40% površina pod lekovitim biljem vodi kao organska proizvodnja, što dodatno povećava vrednost ovih kultura.

Globalni trend koji tek raste

Tržište biljnih proizvoda beleži snažan rast na globalnom nivou. Evropsko tržište biljnih lekova procenjuje se na više desetina milijardi dolara, a projekcije pokazuju da će u narednoj deceniji gotovo duplirati vrednost.

Rast je podstaknut sve većim interesovanjem za prirodne preparate, biljne terapije i zdrav način života.

Više od zarade - promena načina razmišljanja

Iako brojke deluju privlačno, proizvođači ističu da uzgoj lekovitog bilja nije „brza šema za zaradu“, već ozbiljan posao koji zahteva znanje, organizaciju i strpljenje.

Ipak, za mala i srednja porodična gazdinstva, nana i slične kulture sve češće postaju prilika da se ostane na selu i živi od sopstvenog rada.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

proizvodnja Nana Prodaja zarada

Povezane vesti

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov
Foto: Shutterstock/Denis Klimov 3000

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

14:48 | 0
Kuća sa 36 ari placa nadomak Šapca prodaje se za 25.000 evra - mnogi za taj novac ne mogu da kupe ni garsonjeru
Foto: Shutterstock | shuterstock

Kuća sa 36 ari placa nadomak Šapca prodaje se za 25.000 evra - mnogi za taj novac ne mogu da kupe ni garsonjeru

09:00 | 0
Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra
Foto: Estrada Anton/Shutterstock

Kuća za cenu polovnog automobila - Kristina otkrila kako je platila samo 16.000 evra

08:42 | 0
Hrvatska masovno rasprodaje stanove i garaže - cene su potpuno iznenađujuće
Foto: Pexels/Ilustracija

Hrvatska masovno rasprodaje stanove i garaže - cene su potpuno iznenađujuće

15:39 | 0
Zašto je organska hrana toliko skupa
Foto: Matej Kastelic/Shutterstock

Zašto je organska hrana toliko skupa

14:10 | 0
Komentari (0)

Potrošač

Maxi Pčelica - saveznik pametne kupovine
PR

Maxi Pčelica - saveznik pametne kupovine

12:01 Potrošač
EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 
Foto: Shutterstock

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

17:46 Potrošač
Zašto je organska hrana toliko skupa
Foto: Matej Kastelic/Shutterstock

Zašto je organska hrana toliko skupa

14:10 Potrošač
Kupci ih obožavaju - najbolji polovni automobili ispod 10.000 evra
Foto: Shutterstock/Nikola Fific

Kupci ih obožavaju - najbolji polovni automobili ispod 10.000 evra

14:36 Potrošač
Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja
Foto: Shutterstock

Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja

12:48 Potrošač
Stara karta danas vredi više od vile na Dedinju - mnogi nisu svesni da je poseduju
Foto: Shutterstock

Stara karta danas vredi više od vile na Dedinju - mnogi nisu svesni da je poseduju

12:04 Potrošač
Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici
Foto: alionabirukova/shutterstock

Iskusni kupci opisuju kako uvek odabrati najbolji i najsočniji paradajz u prodavnici

10:19 Potrošač
Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno
Foto: Shutterstock

Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno

09:23 Potrošač
Greška koja svakodnevno košta građane novca, a da toga nisu ni svesni
Shutterstock/ilustracija

Greška koja svakodnevno košta građane novca, a da toga nisu ni svesni

11:15 Potrošač
Nove cene goriva - pojeftinio dizel, poskupeo benzin
Pixabay/Engin_Akyurt

Nove cene goriva - pojeftinio dizel, poskupeo benzin

13:13 Potrošač

Najnovije

Najčitanije

1H

Pšenica u fokusu tržišta - cena kukuruza u padu  

1H

Mnogi ga imaju u dnevnoj sobi a ne znaju koliko vredi - jedan primerak iz jugoslovenskih domova prešao 1.000 evra 

2H

Na korak do slobodne trgovine - postignut dogovor Srbije i Južne Koreje

2H

Nedeljni promet na Beogradskoj berzi premašio 341,86 miliona dinara 

3H

Španija oborila rekord - nikad više zaposlenih, nezaposlenost na minimumu

1D

Počinje berba „plavog zlata“ - otkup 7 evra, a proizvođače muči problem koji novac ne rešava

1D

Mesar ostvario san, pa stavio katanac na vrata - nije mogao da pronađe radnike

1D

Srpski tekstilni gigant ide na prodaju

1D

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

1D

Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 100,65 100,95 101,25
CAD CAD 72,68 72,9 73,12
AUD AUD 72,17 72,39 72,61
GBP GBP 135,51 135,92 136,33
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.466,00 €
ETH ETH 1.506,66 €
LTC LTC 39,28 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 210,43 €
LINK LINK 6,84 €
BNB BNB 517,85 €
XMR XMR 295,89 €
Powered by CoinGecko API