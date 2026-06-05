Zarada i do 7.000 evra po hektaru - lekovita biljka je "zeleno zlato", tražena je širom Evrope

Dok se tradicionalna poljoprivreda sve češće suočava sa neizvesnošću, lekovito i aromatično bilje postaje jedna od najbrže rastućih i najstabilnijih grana u regionu.

Posebno se izdvaja nana, koja poslednjih godina beleži sve veću potražnju na tržištima Evropske unije - kako u sušenom obliku, tako i kroz eterična ulja i razne prerađevine.

Za domaće proizvođače to znači jedno: mogućnost stabilne zarade i lakšeg plasmana na inostrana tržišta.

Zašto baš nana?

Stručnjaci objašnjavaju da poljoprivreda ponovo postaje „računica“, a ne samo tradicija. Sve više se traže kulture koje donose brz povraćaj ulaganja i sigurnu prodaju.

Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, zemlje regiona imaju odlične uslove za uzgoj nane, ali i drugih kultura poput kamilice, žalfije, lavande i matičnjaka, piše Blic.

Ovaj trend dodatno jača globalni pomak ka prirodnim proizvodima i zdravijem načinu života.

Koliko se može zaraditi?

Računica za uzgoj nane pokazuje zašto sve više poljoprivrednika razmišlja o ovoj kulturi.

Kilogram sušene nane na tržištu dostiže cenu od 4 do 5 evra, dok jedan hektar može dati i do 1.500 kilograma suvog lista.

To znači:

bruto prihod: 6.000 do 7.500 evra po hektaru

troškovi ulaganja: oko 2.000 evra

potencijalna zarada: i do 5.000 evra po hektaru

Za mnoge male proizvođače, ovo predstavlja jednu od retkih kultura koja nudi relativno brz povraćaj investicije.

EU tržište kao ključna šansa

Dodatni podsticaj dolazi iz Evropske unije, gde potražnja za organskim i sertifikovanim biljnim proizvodima stalno raste.

Zahvaljujući EU fondovima i programima ruralnog razvoja, proizvođačima su dostupne subvencije za:

podizanje zasada

sisteme navodnjavanja

sušare i preradu

U EU se već oko 40% površina pod lekovitim biljem vodi kao organska proizvodnja, što dodatno povećava vrednost ovih kultura.

Globalni trend koji tek raste

Tržište biljnih proizvoda beleži snažan rast na globalnom nivou. Evropsko tržište biljnih lekova procenjuje se na više desetina milijardi dolara, a projekcije pokazuju da će u narednoj deceniji gotovo duplirati vrednost.

Rast je podstaknut sve većim interesovanjem za prirodne preparate, biljne terapije i zdrav način života.

Više od zarade - promena načina razmišljanja

Iako brojke deluju privlačno, proizvođači ističu da uzgoj lekovitog bilja nije „brza šema za zaradu“, već ozbiljan posao koji zahteva znanje, organizaciju i strpljenje.

Ipak, za mala i srednja porodična gazdinstva, nana i slične kulture sve češće postaju prilika da se ostane na selu i živi od sopstvenog rada.

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