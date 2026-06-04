Šta posejati da bi zarada bila veća - jedna kultura se posebno izdvaja

Poslednjih godina tržište je postalo nepredvidivo. Cene đubriva, goriva i zaštitnih sredstava menjaju se iz sezone u sezonu, dok vremenske prilike često odlučuju o tome da li će godina biti uspešna ili ne. Zbog toga proizvođači sve pažljivije biraju šta će posejati na svojim njivama.

Ipak, ne postoji univerzalan odgovor koji važi za svako gazdinstvo, ali nekoliko kultura se i ove godine izdvaja kao potencijalno najisplativije.

Suncokret ponovo među favoritima

Suncokret poslednjih godina važi za jednu od kultura koja donosi stabilnu zaradu. Potražnja za jestivim uljem ostaje visoka, a proizvođači ističu da ova kultura često bolje podnosi sušne periode od pojedinih drugih ratarskih useva.

Pored toga, troškovi proizvodnje u određenim slučajevima mogu biti niži u odnosu na neke konkurentske kulture, što dodatno utiče na ekonomsku računicu.

Soja sve zanimljivija proizvođačima

Soja je i ove godine među kulturama koje privlače pažnju poljoprivrednika.

Rast potražnje za proteinskom hranom, stočnom hranom i prehrambenim proizvodima na bazi soje održava interesovanje tržišta. Domaći proizvođači posebno ističu da soja može biti dobar izbor u plodoredu i doprineti očuvanju kvaliteta zemljišta.

Ipak, konačna zarada zavisi od prinosa, kvaliteta roda i tržišne cene u trenutku prodaje.

Kukuruz ostaje oslonac mnogih gazdinstava

Iako poslednjih godina prolazi kroz periode cenovnih oscilacija, kukuruz i dalje zauzima najveće površine u Srbiji.

Za mnoge poljoprivrednike upravo je kukuruz osnov proizvodnje, posebno zbog široke primene u stočarstvu i prehrambenoj industriji.

Međutim, proizvođači upozoravaju da su klimatske promene i učestale suše postale jedan od najvećih izazova za ovu kulturu.

Povrće donosi veću zaradu, ali i više rizika

Kada je reč o zaradi po hektaru, povrtarske kulture često mogu da donesu znatno veće prihode od klasičnih ratarskih useva.

Paprika, paradajz, crni luk, krompir i kupus i dalje su među najzastupljenijim kulturama koje imaju stabilnu tražnju tokom cele godine.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da povrtarstvo zahteva mnogo više rada, navodnjavanja, zaštite i ulaganja, pa samim tim nosi i veći rizik.

Voćari računaju na stabilnu tražnju

U pojedinim delovima Srbije i dalje postoji veliko interesovanje za proizvodnju voća.

Jabuka, višnja, šljiva i borovnica ostaju među kulturama koje imaju potencijal za izvoz i ostvarivanje veće dodate vrednosti.

Međutim, podizanje voćnjaka predstavlja dugoročnu investiciju koja zahteva strpljenje i značajna početna ulaganja.

Ne postoji kultura bez rizika

Najisplativija kultura nije uvek ona koja trenutno ima najvišu cenu na tržištu.

Vremenske prilike, troškovi proizvodnje, dostupnost radne snage i mogućnost plasmana robe često imaju jednako važnu ulogu kao i sama tržišna cena.

Zato se poljoprivrednicima savetuje da odluku o setvi ne donose samo na osnovu trenutnih trendova, već da pažljivo procene uslove na svom gazdinstvu i dugoročnu održivost proizvodnje.

Za mnoge domaćine upravo je to najveći izazov - pronaći balans između potencijalne zarade i sigurnosti ulaganja u vremenu kada se poljoprivreda menja brže nego ikada.

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