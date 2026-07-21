Bankarski magnat iz Južne Dakote proveo je decenije poklanjajući svoje bogatstvo, a do kraja života donirao je više od 4 milijarde dolara, od čega je 2 milijarde završilo u zdravstvenom sistemu koji danas nosi njegovo ime. Milijarder i filantrop preminuo je 18. jula u 90. godini života. Prema proceni iz marta, njegova neto imovina iznosila je oko 2,4 milijarde dolara.

„Želim da umrem bez novca“, rekao je Sanford za Forbes još 2007. godine. „Vrlo jednostavno i jasno, na život gledam kao investitor. Šta će meni ili mojoj zajednici doneti najveći povrat?“

Njegove donacije pretvorile su malu regionalnu bolnicu u jednu od najvećih ruralnih zdravstvenih mreža u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga ga je guverner Južne Dakote, Leri Roden, nazvao „najvećim filantropom u istoriji ove savezne države“, piše Fortune.

Sanford je ulagao širom Južne Dakote. Zahvaljujući njegovim donacijama nastali su ili su značajno unapređeni Sanford Underground Research Facility, jedan od najvažnijih naučno-obrazovnih centara u državi, stipendijski programi Build Dakota Scholarships i Premier/Freedom Scholarship, koji su pomogli hiljadama mladih ljudi, zatim Sioux Falls Development Foundation, kao i Children's Home Society of South Dakota, gde je bio najveći pojedinačni donator, saopštila je kancelarija guvernera.

„Pored svojih velikih i javno poznatih donacija, Deni je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Sijuks Fols razvio snažnu kulturu filantropije, a mnogi važni projekti za unapređenje zajednice ostvareni su zahvaljujući njegovoj podršci“, izjavio je zamenik guvernera Toni Venhajzen.

Prema studiji kompanije FinancialPlanning iz 2024. godine, Južna Dakota zauzima deveto mesto među američkim saveznim državama po nivou filantropije, posmatrano kroz donacije, volontiranje i društveno angažovanje.

Kako je Deni Sanford stekao bogatstvo

Sanford je odrastao u siromaštvu u gradu Sent Pol. Majku je izgubio od raka dojke kada je imao samo četiri godine, a već oko osme godine počeo je da radi u očevoj prodavnici odeće.

Kasnije je često govorio da je tuča u tinejdžerskim godinama, zbog koje je završio u zatvoru, bila najbolja stvar koja mu se dogodila. Sudija koji je vodio slučaj omogućio mu je da umesto kazne upiše Univerzitet Minesote, što mu je promenilo život. Nakon studija izgradio je izuzetno uspešnu karijeru u finansijskom sektoru.

Njegovo bogatstvo poteklo je iz dela finansijske industrije koji nije bio naročito glamurozan. Godine 1986. kupio je banku u Sijuks Folsu od prijatelja i od nje stvorio First Premier Bank.

Najveći deo bogatstva zaradio je preko kompanije Premier Bankcard, koja je izdavala kreditne kartice sa visokim kamatama ljudima sa lošom ili nikakvom kreditnom istorijom. Takav poslovni model bio je moguć zahvaljujući liberalnim bankarskim zakonima Južne Dakote. Posao je bio toliko profitabilan da je njegova neto vrednost premašila 3 milijarde dolara.

Sanford nikada nije tvrdio da su njegove kartice jeftine. Govorio je da predstavljaju „spas“ za ljude kojima druge banke ne žele da odobre kredit, iako su korisnici za kreditni limit od 1.000 dolara plaćali čak 175 dolara različitih naknada, navodi Forbes.

Milijarde za zdravstvo i obrazovanje

Nakon što je stekao bogatstvo, Sanford je sebi postavio cilj da ga podeli dok je još živ.

Godine 2007. donirao je 400 miliona dolara jednoj maloj regionalnoj zdravstvenoj ustanovi, što je u tom trenutku predstavljalo najveću pojedinačnu donaciju jednom zdravstvenom sistemu u istoriji SAD. Ta ustanova kasnije je ponela njegovo ime, a zahvaljujući novim donacijama izrasla je u Sanford Health, jednu od najvećih mreža bolnica i klinika na američkom Srednjem zapadu.

Ukupno je ovom zdravstvenom sistemu poklonio oko dve milijarde dolara.

Njegova filantropija nije se zaustavila na Dakotama. Nakon što se preselio u naselje La Holja u San Dijegu, uložio je desetine miliona dolara u Univerzitet Kalifornije u San Dijegu (UC San Diego), Sanford Consortium, kao i San Diego Zoo i Safari Park.

Časopis The Chronicle of Philanthropy više puta ga je uvrštavao među 50 najvelikodušnijih filantropa u SAD. Na listi za 2025. godinu zauzeo je 14. mesto, nakon što je te godine donirao 321 milion dolara.

Kontroverze koje su obeležile poslednje godine

Ipak, njegovo nasleđe nije bez kontroverzi.

Istraživački portal ProPublica objavio je 2020. godine da je Sanford bio predmet istrage zbog moguće posedovanja nedozvoljenih filmova za odrasle. Istražitelji su pribavili naloge za pretres, a slučaj je prosleđen Ministarstvu pravde SAD. Kasnije su iz zapečaćenih sudskih dokumenata proizašle tvrdnje da su sporni fajlovi bili povezani sa imejl nalogom koji se dovodio u vezu sa Sanfordom.

Njegovi advokati tvrdili su da su i druge osobe imale pristup njegovim uređajima, kao i da postoje indicije da je bio žrtva hakerskog napada.

Državni tužilac Južne Dakote je 2022. godine odlučio da protiv njega ne podigne optužnicu, uz obrazloženje da u nadležnosti te savezne države nije pronađeno krivično delo koje bi moglo biti procesuirano.

Sanford je 2010. potpisao inicijativu Giving Pledge, kojom se milijarderi obavezuju da će većinu svog bogatstva pokloniti u humanitarne svrhe, ali je 2023. uklonjen sa spiska učesnika nakon istrage.

Uprkos tome, iza sebe ostavlja nasleđe izuzetno velikodušnog darodavca. Tokom života je dosledno zastupao stav da bogatstvo treba pokloniti dok je čovek živ, umesto da ga ostavlja fondacijama ili naslednicima.

„Mogao je da uradi mnogo toga sa svojim novcem, ali je odlučio da ga ponovo uloži u Južnu Dakotu“, izjavio je izvršni direktor kompanije Premier Bankcard, Majls Bikom.

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