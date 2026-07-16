EUR EUR 117,02 117,37din 117,72
USD USD 102,71 103,02din 103,33
CAD CAD 72,67 72,89din 73,11
AUD AUD 71,21 71,42din 71,63
GBP GBP 137,22 137,63din 138,04
CHF CHF 126,18 126,56din 126,94
KURSNA LISTA

Svet

Da li nestaje jedan od najpoznatijih sireva na svetu? Proizvođači poslali ozbiljno upozorenje

Jedan od najpoznatijih sireva na svetu, italijanski Parmigiano Reggiano, suočava se sa sve većim izazovima zbog klimatskih promena.

Autor:  Nina Stojanović
Tportal16.07.2026.17:00
0
Da li nestaje jedan od najpoznatijih sireva na svetu? Proizvođači poslali ozbiljno upozorenje
New Africa /Shutterstock
Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi oko 469.574 dinara
Foto: Vladimir Marković
 Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi oko 469.574 dinara
Prethodna vest
Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka
Tada Images / Shutterstock.com
 Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka
Sledeća vest

Rekordne temperature i dugotrajne suše u italijanskoj regiji Emilija-Romanja ugrožavaju proizvodnju mleka, povećavaju troškove farmera i dovode u pitanje budućnost industrije vredne čak 4,5 milijardi evra.

Krave daju manje mleka zbog visokih temperatura

Poslednjih godina proizvođači se sve teže bore sa ekstremnim vremenskim uslovima. Dok su nekada staje rashlađivali samo tokom noći, danas ventilacija mora da radi neprekidno.

Kada temperatura pređe 40 stepeni Celzijusa, krave manje jedu, više odmaraju i proizvode do 10 odsto manje mleka, što direktno utiče na proizvodnju čuvenog italijanskog sira.

Problem dodatno pogoršava suša. Originalni Parmigiano Reggiano proizvodi se isključivo od mleka, soli i sirišta, dok se krave hrane samo travom i senom sa lokalnog područja.

Predsednik Konzorcijuma Parmigiano Reggiano Nikola Bertineli upozorava:

"Ako nema kiše, nema ni trave ni sena, pa je samim tim nemoguće proizvesti mleko potrebno za sir."

Sve veći troškovi proizvodnje

Kako bi zaštitili stoku od vrućina, proizvođači su uveli ventilatore i sisteme za raspršivanje vodene magle, što je značajno povećalo račune za električnu energiju.

Povećane troškove osećaju i skladišta u kojima sir sazreva od godinu dana pa do više od tri godine.

U objektima poznatim kao "banke parmezana" čuva se i do pola miliona kolutova sira čija vrednost premašuje 300 miliona evra.

Direktor jednog od najvećih skladišta Đankarlo Ravaneti kaže:

"Tokom najintenzivnijih toplotnih talasa dnevna potrošnja energije porasla nam je za čak 30 odsto."

Dodaje da su zbog toga primorani da ulažu u bolju izolaciju objekata i obnovljive izvore energije.

Ugrožen izvoz

Industrija Parmigiano Reggiana zapošljava hiljade ljudi i predstavlja jedan od najvažnijih prehrambenih sektora Italije.

Više od polovine ukupne proizvodnje izvozi se, a najveće tržište su Sjedinjene Američke Države.

Direktor međunarodne prodaje kompanije GranTerre Paolo Ganzerli upozorava da će ekstremni vremenski uslovi dodatno povećavati troškove proizvodnje i smanjivati količinu mleka.

„Parmigiano Reggiano proizvodi se već više od 800 godina“, podseća Ganzerli, i zaključuje: „Ne želimo biti poslednja generacija koja će ga jesti.“

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
proizvodnja sir parmezan

Povezane vesti

Posle 80 godina gase proizvodnju - legendarni proizvođač traktora seli fabrike
Foto: Shutterstock / Fotokostic

Posle 80 godina gase proizvodnju - legendarni proizvođač traktora seli fabrike

16:12 | 0
Rekord u Kini mogao bi da utiče i na Evropu - index proizvođačkih cena skočio na 4,1 odsto
Foto: Shutterstock

Rekord u Kini mogao bi da utiče i na Evropu - index proizvođačkih cena skočio na 4,1 odsto

08:35 | 0
Kriza potresa Folksvagen - 100.000 radnih mesta pod znakom pitanja
Foto: Jenson / Shutterstock.com

Kriza potresa Folksvagen - 100.000 radnih mesta pod znakom pitanja

17:02 | 0
Sve više ljudi sadi ovu biljku - traje i do 10 godina, a zarada po hektaru prelazi 3.000 evra
Foto: Shutterstock / VH-studio

Sve više ljudi sadi ovu biljku - traje i do 10 godina, a zarada po hektaru prelazi 3.000 evra

09:38 | 0
Industrijski gigant na prodaju - bivša fabrika papira menja vlasnika za 19 miliona evra
Foto: chalermphon_tiam/shutterstock

Industrijski gigant na prodaju - bivša fabrika papira menja vlasnika za 19 miliona evra

19:00 | 0
Komentari (0)

Svet

Pad stigao i do najvećih kriptovaluta - bitkoin, itirijum i solana u minusu
Zarko Prusac/Shutterstock

Pad stigao i do najvećih kriptovaluta - bitkoin, itirijum i solana u minusu

15:22 Svet
Skuplje gorivo, skuplji letovi - sukob na Bliskom istoku povećava pritisak na avio-kompanije
Antonello Marangi/Shutterstock

Skuplje gorivo, skuplji letovi - sukob na Bliskom istoku povećava pritisak na avio-kompanije

11:48 Svet
Tramp povukao novi potez - SAD od 22. jula uvode carine od 25 odsto na uvoz iz Brazila
Rawpixel.com / Shutterstock.com

Tramp povukao novi potez - SAD od 22. jula uvode carine od 25 odsto na uvoz iz Brazila

11:35 Svet
Generalni sekretar UN alarmirao svet: "Veštačka inteligencija ne sme da odlučuje umesto ljudi"
Abdu ezzurghi / Shutterstock

Generalni sekretar UN alarmirao svet: "Veštačka inteligencija ne sme da odlučuje umesto ljudi"

10:32 Svet
Nafta ne prestaje da poskupljuje
Shuttersock/Washburn HM

Nafta ne prestaje da poskupljuje

08:06 Svet
Tramp dobija svoj zlatnik - Amerika počinje izradu kovanice sa likom predsednika
Rawpixel.com/Shutterstock

Tramp dobija svoj zlatnik - Amerika počinje izradu kovanice sa likom predsednika

15:21 Svet
Najmoćniji bankar na svetu otkrio kakvog naslednika želi - lista osobina je duga, a očekivanja još veća
FotoField/Shutterstock

Najmoćniji bankar na svetu otkrio kakvog naslednika želi - lista osobina je duga, a očekivanja još veća

13:30 Svet
Ako padne i ovaj moreuz, posledice će osetiti ceo svet - Iran zapretio novom blokadom
somkanae sawatdinak/Shutterstock

Ako padne i ovaj moreuz, posledice će osetiti ceo svet - Iran zapretio novom blokadom

13:15 Svet
Raj za turiste, problem za poslodavce - Grčka nema dovoljno radnika
Werner Spremberg/Shutterstock

Raj za turiste, problem za poslodavce - Grčka nema dovoljno radnika

13:01 Svet
Evropa zadrhtala zbog Bliskog istoka - berze padaju, nafta raste, zlato pod pritiskom
Foto: QQMinh88/Shutterstock

Evropa zadrhtala zbog Bliskog istoka - berze padaju, nafta raste, zlato pod pritiskom

11:00 Svet

Najnovije

Najčitanije

34min

Vozači u ovom gradu godišnje daju i do 3.659 evra za automobil - samo parking košta 360 evra

47min

Suvereni AI: Zašto pitanje „ko poseduje vaš model" postaje strateško pitanje broj jedan

1H

Velika Britanija uvodi noćnu zabranu društvenih mreža za tinejdžere - od ponoći bez Instagrama i Tiktoka

2H

Da li nestaje jedan od najpoznatijih sireva na svetu? Proizvođači poslali ozbiljno upozorenje

3H

Indeksi u plusu - promet na Beogradskoj berzi oko 469.574 dinara

1D

Penzioneri dobijaju novac, ali to nije sve - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Ljudi putuju hiljadama kilometara da bi se ovde okupali - prirodni bazeni koji izgledaju nestvarno

1D

Sa 23 godine dao otkaz u banci i otišao na drugi kraj sveta - danas prima više od 2.100 evra nedeljno

1D

Do kraja godine završava se još 115 kilometara auto-puteva - ovo su najvažnije deonice koje stižu

1D

Nema kafića, nema ležaljki, a svi žele da dođu ovde - Grčka plaža koja osvaja prirodom i mirom

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,71 103,02 103,33
CAD CAD 72,67 72,89 73,11
AUD AUD 71,21 71,42 71,63
GBP GBP 137,22 137,63 138,04
CHF CHF 126,18 126,56 126,94

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.406,00 €
ETH ETH 1.675,32 €
LTC LTC 39,41 €
DOT DOT 0,74 €
BCH BCH 193,51 €
LINK LINK 7,42 €
BNB BNB 505,24 €
XMR XMR 285,64 €
Powered by CoinGecko API