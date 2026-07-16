Da li nestaje jedan od najpoznatijih sireva na svetu? Proizvođači poslali ozbiljno upozorenje

Rekordne temperature i dugotrajne suše u italijanskoj regiji Emilija-Romanja ugrožavaju proizvodnju mleka, povećavaju troškove farmera i dovode u pitanje budućnost industrije vredne čak 4,5 milijardi evra.

Krave daju manje mleka zbog visokih temperatura

Poslednjih godina proizvođači se sve teže bore sa ekstremnim vremenskim uslovima. Dok su nekada staje rashlađivali samo tokom noći, danas ventilacija mora da radi neprekidno.

Kada temperatura pređe 40 stepeni Celzijusa, krave manje jedu, više odmaraju i proizvode do 10 odsto manje mleka, što direktno utiče na proizvodnju čuvenog italijanskog sira.

Problem dodatno pogoršava suša. Originalni Parmigiano Reggiano proizvodi se isključivo od mleka, soli i sirišta, dok se krave hrane samo travom i senom sa lokalnog područja.

Predsednik Konzorcijuma Parmigiano Reggiano Nikola Bertineli upozorava:

"Ako nema kiše, nema ni trave ni sena, pa je samim tim nemoguće proizvesti mleko potrebno za sir."

Sve veći troškovi proizvodnje

Kako bi zaštitili stoku od vrućina, proizvođači su uveli ventilatore i sisteme za raspršivanje vodene magle, što je značajno povećalo račune za električnu energiju.

Povećane troškove osećaju i skladišta u kojima sir sazreva od godinu dana pa do više od tri godine.

U objektima poznatim kao "banke parmezana" čuva se i do pola miliona kolutova sira čija vrednost premašuje 300 miliona evra.

Direktor jednog od najvećih skladišta Đankarlo Ravaneti kaže:

"Tokom najintenzivnijih toplotnih talasa dnevna potrošnja energije porasla nam je za čak 30 odsto."

Dodaje da su zbog toga primorani da ulažu u bolju izolaciju objekata i obnovljive izvore energije.

Ugrožen izvoz

Industrija Parmigiano Reggiana zapošljava hiljade ljudi i predstavlja jedan od najvažnijih prehrambenih sektora Italije.

Više od polovine ukupne proizvodnje izvozi se, a najveće tržište su Sjedinjene Američke Države.

Direktor međunarodne prodaje kompanije GranTerre Paolo Ganzerli upozorava da će ekstremni vremenski uslovi dodatno povećavati troškove proizvodnje i smanjivati količinu mleka.

„Parmigiano Reggiano proizvodi se već više od 800 godina“, podseća Ganzerli, i zaključuje: „Ne želimo biti poslednja generacija koja će ga jesti.“

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