Kako piše Metropoliten.si, za porodice koje nemaju sopstveni apartman ili rodbinu na moru, sedam dana odmora u Hrvatskoj može značajno da optereti kućni budžet, dok Neum nudi mirniju i povoljniju alternativu.

Grad se prostire duž 24 kilometra obale i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Zahvaljujući položaju u zalivu i blizini poluostrva Pelješca, more je ovde uglavnom mirno, što ga čini posebno privlačnim porodicama sa decom, prenosi B92.

Posetioci uživaju u šetnjama duž obalnog šetališta, istražuju plaže i odlaze na izlete brodom ili do susednih atrakcija poput Dubrovnika, Stona, Korčule i delte Neretve, koje su sve na veoma malim udaljenostima. Neum je poznat i po povoljnim cenama u ugostiteljskim objektima - šoljica kafe košta od jedan do dva i po evra, porcija ćevapa od pet do osam evra, a riblja jela i plodovi mora najčešće koštaju između 20 i 50 evra, u zavisnosti od restorana i izbora jela.

Iako su i u Neumu cene smeštaja blago porasle, one su i dalje niže nego u Hrvatskoj. Apartmani za dve osobe mogu da se pronađu po ceni od 50 do 70 evra po noći, dok smeštaj u prvom redu do mora sa pogledom može da košta oko 150 evra.

Porodični smeštaj za tri ili četiri osobe obično košta između 70 i 120 evra, u zavisnosti od lokacije i opremljenosti, a dnevni trošak odmora, uključujući hranu i eventualno parkiranje, iznosi otprilike 80 do 145 evra.

Sedmodnevni boravak za par tako može da se uklopi u okvir od 580 do 1.000 evra, što je i dalje povoljnije nego na mnogim popularnijim jadranskim destinacijama.

Neum je takođe poznat po pristupačnoj gastronomiji, a cene hrane i pića omogućavaju dodatnu uštedu, posebno onima koji tokom odmora sami pripremaju obroke. Zbog povoljne kombinacije smeštaja, hrane i mirnog okruženja, Neum ostaje omiljeno mesto za sve koji žele da uživaju u moru i suncu, a da pritom ne opterećuju svoj budžet.

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