Prema njenim rečima, domaći prerađivački sektor je već dokazao svoju konkurentnost - od vina i rakije, do meda i sušenog voća.

"Postoji jasnan potencijal za značajno širenje prisustva na kineskom tržištu", ocenila je Mesarovićeva u sedištu kompanije "EON Home Company" u Fošanu, gde se najpre sastala sa zvaničnicima ovog kineskog grada.

Ministarka je istakla da odnosi Srbije i Kine danas predstavljaju jedan od najstabilnijih i najsnažnijih strateških okvira saradnje zahvaljujući dobrim odnosima dvojice predsednika.

"Kina je jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije i drugi najveći investitor, ali i jedan od ključnih spoljnotrgovinskih partnera. Među 10 najvećih izvoznika iz Srbije, čak pet se nalazi u kineskom vlasništvu što pokazuje da je ovo partnerstvo postalo jedan od ključnih nosećih stubova našeg industrijskog i izvoznog razvoja", kazala je Mesarovićeva.

Ova saradnja, kako dodaje, ima jasnu strukturu, a kineske investicije u Srbiji obuhvataju ključne sektore - od metalurgije i rudarstva, preko automobilske industrije i proizvodnje, do energetike i visokih tehnologija.

"Time se Srbija pozicionira kao aktivan deo globalnih lanaca vrednosti. U tom kontekstu, poseban značaj imaju i nove inicijative, kao i saradnja u pripremama za specijalizovanu svetsku izložbu Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu. To dodatno potvrđuje orijentaciju ka budućim tehnologijama i novoj fazi industrijskog razvoja", rekla je ministarka.

Srbija, prema njenim rečima, jača svoj investicioni potencijal i poziciju industrijskog i tehnološkog centra regiona, piše Tanjug.

"Paralelno sa tim koristimo prednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, kako bismo obezbedili snažniji prodor srpskih proizvoda na kinesko tržište. Srbija je među retkim evropskim zemljama, uz Island i Švajcarsku, koja ima takav sporazum sa Kinom i prva koja je tu saradnju podigla na nivo sveobuhvatnog strateškog okvira. To nam daje značajnu konkurentsku prednost, posebno imajući u vidu da će do 2028. godine carine za veliki broj proizvoda biti u potpunosti ukinute, uz liberalizaciju hiljade tarifnih linija", kaže Mesarovićeva.

Ministarka naglašava da partnerstvo sa Kinom više nije pitanje saradnje, već zajedničkog razvoja.

"U tom kontekstu, značaj Fošana je poseban. Vaš industrijski sistem predstavlja jedan od najrazvijenijih proizvodnih ekosistema u Kini, a uloga Udruženja 'Foshan Nanhai District Furniture Industry Association', koje povezuje industriju i institucije i koordiniše jedan od najvećih klastera proizvodnje nameštaja sa više od 3.600 kompanija i preko 300.000 zaposlenih, pokazuje kako se gradi snažan, moderan i globalno konkurentan industrijski model. Upravo u takvim sistemima Srbija prepoznaje svoje prirodne i dugoročne partnere", istakla je Mesarovićeva.

Saradnja Srbije i Kine, kako kaže, ulazi u novu fazu u kojoj je realno očekivati njeno dalje produbljivanje i to kroz puno korišćenje Sporazuma o slobodnoj trgovini, novi ciklus investicija i dalji razvoj infrastrukturnih i industrijskih projekata.

"Naš strateški zadatak ostaje jasan - unapređenje strukture izvoza i prelazak ka proizvodima više dodate vrednosti, što će omogućiti uravnoteženiji i održiviji model saradnje", naglasila je Mesarovićeva.

Ministarka dodaje da Srbija partnerstvo sa Kinom vidi kao okvir za tehnološki transfer, otvaranje novih radnih mesta, rast izvoza i dalje pozicioniranje kao regionalnog logističkog i investicionog centra.

"Uz poseban fokus na novu fazu saradnje u oblastima visokih tehnologija, digitalne ekonomije i zelene energije, proizvodnje nameštaja, dušeka, metalnih i tekstilnih proizvoda. Temelji koje danas postavljamo označavaju početak nove faze u kojoj će srpski proizvodi biti sve prisutniji na kineskom tržištu, a naša partnerstva još snažnija i sadržajnija", ocenila je Mesarovićeva.

Ministarka je pozvala kineske kompanije da se pridruže onima koji godinama unazad posluju u Srbiji ističući da je upravo Srbija njihova kapija ka Evropi i zemljama od čak 2,8 milijardi stanovnika.

Mesarovićeva je pre poslovnog foruma obišla kompaniju "EON Home Company", koja se od 1983. godine bavi proizvodnjom i izvozom proizvoda za dom, pre svega dušeka, kreveta, sofa i drugog tapaciranog nameštaja.

Sedište i glavni proizvodni centar nalaze se u gradu Fošan, u provinciji Guangdong, koji je jedan od najvećih industrijskih centara u Kini za nameštaj i kućne proizvode.

Kompanija je prepoznata kao jedna od većih kineskih izvozno orijentisanih proizvođača u ovom sektoru, sa naglaskom na masovnu proizvodnju, kvalitet i globalnu distribuciju.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović doputovala je u ponedeljak u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarovićeva će obići tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin. U srpskoj delegaciji nalaze se i predstavnici pet domaćih vinarija, koji će promovisati svoje proizvode sa ciljem ulaska na kinesko tržište.

