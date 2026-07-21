Prema važećim propisima u Srbiji, testament može da se sačini na više načina, a odluka zavisi od želje zaveštaoca i okolnosti u kojima se dokument sastavlja.

Koliko košta testament kod notara?

Ako se građanin odluči da testament sastavi kod javnog beležnika, cena je propisana Javnobeležničkom tarifom i ista je kod svih notara u Srbiji. Od izmena tarife koje se primenjuju od 2025. godine, nagrada za sastavljanje testamenta iznosi 21.600 dinara sa uračunatim PDV-om. Cena nije stvar slobodne procene notara, već je određena tarifom Ministarstva pravde.

Prilikom sastavljanja testamenta, javni beležnik proverava identitet zaveštaoca, njegovu poslovnu sposobnost i vodi računa da poslednja volja bude izražena jasno i u skladu sa zakonom. Upravo zbog toga se notarski testament u praksi znatno ređe osporava.

Postoji i besplatna opcija

Ono što mnogi ne znaju jeste da zakon dozvoljava i svojeručni testament, za koji nije potrebno angažovati notara niti platiti bilo kakvu naknadu.

Da bi takav testament bio pravno valjan, neophodno je da ga zaveštalac u celosti napiše svojom rukom i na kraju ga svojeručno potpiše. Kucani tekst koji je samo potpisan ne smatra se svojeručnim testamentom i ne ispunjava zakonske uslove za ovu vrstu zaveštanja.

Iako je ova opcija potpuno besplatna, pravnici često upozoravaju da može dovesti do sporova ukoliko dokument nije dovoljno jasan ili ako se kasnije postavi pitanje njegove autentičnosti.

Da li notar mora da čuva testament?

Ne mora. Međutim, mnogi se odlučuju da testament bude sastavljen ili deponovan kod javnog beležnika, jer se tada evidentira u Centralnom registru zaveštanja. To znači da će nakon smrti zaveštaoca postojanje testamenta biti lako utvrđeno tokom ostavinskog postupka, čime se smanjuje mogućnost da dokument bude izgubljen ili da za njega niko ne zna.

Može li testament da se menja?

Da. Zaveštalac može u svakom trenutku da opozove ili izmeni testament dok je poslovno sposoban. Novi testament uglavnom stavlja van snage ranije odredbe ukoliko su međusobno u suprotnosti, zbog čega je važno da poslednja volja bude jasno i precizno izražena.

Šta je sigurnije?

Iako zakon priznaje više oblika testamenta, pravnici smatraju da je javnobeležnički testament najsigurnija opcija, jer je sačinjen u skladu sa propisanom procedurom i znatno je teže osporiti njegovu punovažnost. S druge strane, građani koji žele da izbegnu troškove mogu potpuno zakonito da napišu svojeručni testament, pod uslovom da ispoštuju sve uslove koje propisuje Zakon o nasleđivanju.

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