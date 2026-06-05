Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj

Radi se o proizvodu NATUR PUR BIO semenke lana cele 300 g, koji se povlači sa tržišta zbog utvrđenog povišenog sadržaja cijanovodične kiseline, piše Poslovni.hr.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod sa:

EAN kodom: 9100000830834

rokom trajanja: 31. decembar 2026.

LOT brojem: 25343S0425

Iz Spara navode da se upozorenje odnosi samo na navedenu seriju proizvoda.

Šta treba da urade kupci?

Kupcima koji su kupili ovaj proizvod savetuje se da ga ne konzumiraju.

Umesto toga, proizvod mogu da vrate u bilo koju Spar ili Interspar prodavnicu, gde će im biti vraćen novac.

Razlog povlačenja

Razlog povlačenja je povišen nivo cijanovodične kiseline, supstance koja u većim količinama može biti štetna po zdravlje.

Iz kompanije su se izvinili potrošačima i naglasili da su bezbednost proizvoda i zadovoljstvo kupaca njihov prioritet.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: