EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 100,65 100,95din 101,25
CAD CAD 72,68 72,90din 73,12
AUD AUD 72,17 72,39din 72,61
GBP GBP 135,51 135,92din 136,33
CHF CHF 127,69 128,07din 128,46
KURSNA LISTA

Region

Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj

Trgovački lanac Spar obavestio je potrošače o povlačenju jednog prehrambenog proizvoda iz prodaje zbog bezbednosnog razloga.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.15:42
0
Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj
Foto: STEKLO/Shutterstock
Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra 
Foto:Shutterstock
 Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra 
Prethodna vest
Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Foto: khunkornStudio/Shutterstock
 Zašto većina ljudi o svom računu u banci razmišlja tek pred putovanje
Sledeća vest
 

Radi se o proizvodu NATUR PUR BIO semenke lana cele 300 g, koji se povlači sa tržišta zbog utvrđenog povišenog sadržaja cijanovodične kiseline, piše Poslovni.hr.

Opoziv se odnosi isključivo na proizvod sa:

  • EAN kodom: 9100000830834
  • rokom trajanja: 31. decembar 2026.
  • LOT brojem: 25343S0425

Iz Spara navode da se upozorenje odnosi samo na navedenu seriju proizvoda.

Šta treba da urade kupci?

Kupcima koji su kupili ovaj proizvod savetuje se da ga ne konzumiraju.

Umesto toga, proizvod mogu da vrate u bilo koju Spar ili Interspar prodavnicu, gde će im biti vraćen novac.

Razlog povlačenja

Razlog povlačenja je povišen nivo cijanovodične kiseline, supstance koja u većim količinama može biti štetna po zdravlje.

Iz kompanije su se izvinili potrošačima i naglasili da su bezbednost proizvoda i zadovoljstvo kupaca njihov prioritet.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Hrvatska Kupci proizvod

Povezane vesti

"Volimo vas, ali više se nikada nećemo vratiti" - strani turisti razočarani Hrvatskom
Foto: Jure Divich/Shutterstock

"Volimo vas, ali više se nikada nećemo vratiti" - strani turisti razočarani Hrvatskom

11:12 | 0
Hrvatska objavila nova pravila za vozače
Foto: Pexels

Hrvatska objavila nova pravila za vozače

09:51 | 0
Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove
Foto: New Africa/Shutterstock

Objavljena informacija za sve koji idu na letovanje u Hrvatsku - jedna stavka često nije uračunata u troškove

09:10 | 0
Mnogi iz Srbije ovako putuju na more - jedna greška može da vas košta stotine evra
Shutterstock

Mnogi iz Srbije ovako putuju na more - jedna greška može da vas košta stotine evra

13:41 | 0
Čistačice primaju 992 evra, konobari 1.281: Objavljene najveće zarade u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock

Čistačice primaju 992 evra, konobari 1.281: Objavljene najveće zarade u Hrvatskoj

11:15 | 0
Komentari (0)

Region

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov
Foto: Shutterstock/Denis Klimov 3000

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

14:48 Region
Ukidaju vize sa strane radnike u Mađarskoj - tvrde da smanjuju plate domaćim
Foto: Shutterstock | Foto: Noppasin Wongchum / Shutterstock.com

Ukidaju vize sa strane radnike u Mađarskoj - tvrde da smanjuju plate domaćim

14:34 Region
"Volimo vas, ali više se nikada nećemo vratiti" - strani turisti razočarani Hrvatskom
Foto: Jure Divich/Shutterstock

"Volimo vas, ali više se nikada nećemo vratiti" - strani turisti razočarani Hrvatskom

11:12 Region
Ko plaća gotovinom mora da zna ovo - uvedena stroža kontrola transakcija u Crnoj Gori
Foto: Shutterstock

Ko plaća gotovinom mora da zna ovo - uvedena stroža kontrola transakcija u Crnoj Gori

10:24 Region
Objavljeni novi iznosi penzija - danas će mnogima stići primanja u BiH
Foto/pixabay

Objavljeni novi iznosi penzija - danas će mnogima stići primanja u BiH

10:02 Region
Hrvatska objavila nova pravila za vozače
Foto: Pexels

Hrvatska objavila nova pravila za vozače

09:51 Region
Čistačice primaju 992 evra, konobari 1.281: Objavljene najveće zarade u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock

Čistačice primaju 992 evra, konobari 1.281: Objavljene najveće zarade u Hrvatskoj

11:15 Region
Pronađena opasna bakterija - povlači se poznati proizvod sa tržišta u Hrvatskoj
Foto: Freepik

Pronađena opasna bakterija - povlači se poznati proizvod sa tržišta u Hrvatskoj

09:09 Region
Nova pravila na granici sa Hrvatskom - šta putnici iz Srbije više ne smeju da prenose
Foto: Shutterstock

Nova pravila na granici sa Hrvatskom - šta putnici iz Srbije više ne smeju da prenose

11:17 Region
Koliko se realno zaradi od iznajmljivanja apartmana na moru - nije sve tako idealno
Foto: goran_safarek/shutterstock

Koliko se realno zaradi od iznajmljivanja apartmana na moru - nije sve tako idealno

14:46 Region

Najnovije

Najčitanije

7min

Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj

23min

Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra 

33min

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

47min

Destinacija koju sve više putnika bira umesto Grčke - pica je samo pet evra

1H

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

19H

Počinje berba „plavog zlata“ - otkup 7 evra, a proizvođače muči problem koji novac ne rešava

24H

Mesar ostvario san, pa stavio katanac na vrata - nije mogao da pronađe radnike

1D

Srpski tekstilni gigant ide na prodaju

22H

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

21H

Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 100,65 100,95 101,25
CAD CAD 72,68 72,9 73,12
AUD AUD 72,17 72,39 72,61
GBP GBP 135,51 135,92 136,33
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.466,00 €
ETH ETH 1.506,66 €
LTC LTC 39,28 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 210,43 €
LINK LINK 6,84 €
BNB BNB 517,85 €
XMR XMR 295,89 €
Powered by CoinGecko API