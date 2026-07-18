Rusija je ponudila Indiji zajedničku proizvodnju tenka nove generacije T-90MS, izjavio je predstavnik ruske državne kompanije Rosoboroneksport za RT Indija.

Prema navodima Rosoboroneksporta, koji je deo državne korporacije Rosteh, zajednička proizvodnja tenka T-90MS mogla bi da predstavlja sledeću fazu rusko-indijske saradnje u oblasti tenkovske industrije. T-90MS je izvozna verzija najnovijeg ruskog tenka T-90M, koji je projektovala i proizvodi kompanija Uralvagonzavod, takođe u sastavu Rosteha.

Tenkovi T-90MS mogli bi da se proizvode u Indiji

Indija već raspolaže značajnom flotom tenkova T-72 i T-90S, koji se uspešno modernizuju u okviru domaće odbrambene industrije.

Prema navodima Rosoboroneksporta, potencijalni projekat lokalizacije proizvodnje tenka T-90MS mogao bi da bude realizovan u nekoliko faza: prvo isporukom tehnoloških kompleta za sklapanje u indijskim pogonima, a zatim lokalizacijom proizvodnje pojedinih komponenti.

"Tehnička osnova stvorena zahvaljujući tehnologijama koje su već prenete, značajno smanjuje i troškove i vreme potrebno za uspostavljanje proizvodnje tenka T-90MS i borbenih vozila zasnovanih na njemu u indijskim preduzećima", izjavio je predstavnik kompanije.

Ranije ove godine, generalni direktor Rosteha, Sergej Čemezov, pohvalio je borbene sposobnosti tenka T-90MS, navodeći da je on za klasu iznad svojih pandana iz zemalja NATO-a.

Prema njegovim rečima, T-90MS uključuje neke od najsavremenijih tehnologija i novih tehničkih rešenja, od kojih se mnoga trenutno ispituju u borbenim uslovima.

Upoređujući T-90MS sa stranim modelima tenkova, predstavnik Uralvagonzavoda izjavio je za TASS u maju da je, prema oceni ruskih vojnika koji na bojištu koriste tenk T-90M, ovo borbeno sredstvo pokazalo izuzetno visoku efikasnost tokom izvršavanja zadataka u sukobu u Ukrajini.

On je dodao da se T-90M, po njihovoj oceni, pokazao boljim u odnosu na zapadne glavne borbene tenkove, poput američkog M1 "abrams" i nemačkog "leopard 2", čija je efikasnost, kako je naveo, dovedena u pitanje nakon upotrebe na bojištu u Ukrajini.

Prema navodima Rosoboroneksporta, jedna od glavnih prednosti projekta T-90MS za Indiju jeste to što ruska tenkovska platforma može da integriše čitav niz sistema indijske proizvodnje.

"Određeni broj sistema T-90MS, kao i veliki deo njegovih komponenti, usklađen je sa onima koji se već koriste na tenkovima T-72 i T-90S", naveo je predstavnik ROE.

Cilj je zajednički razvoj nove generacije oklopnih vozila

On je dodao da bi, s obzirom na dugogodišnje iskustvo Indije sa ruskim platformama, obuka posada, instruktora i stručnjaka za terenske popravke bila znatno jednostavnija, kao i standardizacija remontne opreme i simulatora za obuku.

Indija nabavlja ruske tenkove još od šezdesetih godina prošlog veka. Godine 2001. Nju Delhi i Moskva potpisali su veliki ugovor o isporuci i proizvodnji tenkova T-90S u Indiji. Tenkovi se proizvode pod nazivom "T-90 Bhišma" u fabrici u Avadiju, kod Čenaja, a do sada je isporučeno više od 1.000 primeraka.

Indija trenutno sprovodi sveobuhvatnu modernizaciju svoje oklopne flote. Petogodišnji program, vredan više od 7,8 milijardi dolara, usmeren je na produženje radnog veka i povećanje borbene gotovosti postojećih platformi, uključujući 790 tenkova T-72, 200 tenkova T-90 "Bhišma", 500 borbenih vozila pešadije BMP-2 i 230 oklopnih vozila za izvlačenje i remont.

Rosoboroneksport je naveo da Moskva Indiji nudi i tehnička rešenja i sisteme koji se već koriste na najnovijem T-90MS, kako bi bili ugrađeni u program modernizacije postojeće flote tenkova T-90S, piše RT Balkan.

Rusija je, takođe, spremna da paralelno sarađuje sa Indijom na zajedničkom razvoju budućih oklopnih borbenih vozila. Cilj tog programa je nabavka 1.770 glavnih borbenih tenkova nove generacije, koji bi postepeno zamenili zastarelu flotu tenkova T-72 sovjetskog porekla.

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