Srbija domaćin Svetskog dana životne sredine 2027. u okviru Ekspa u Beogradu

Ovaj trenutak dodatno potvrđuje da će predstojeća izložba biti važna međunarodna platforma za dijalog, znanje, inovacije i rešenja usmerena ka odgovornijem odnosu prema prirodi, resursima i budućnosti zajednice.

Svetski dan zaštite životne sredine jedan je od najznačajnijih globalnih povoda posvećenih zaštiti prirode, očuvanju resursa i podizanju svesti o održivom razvoju. Njegovo obeležavanje u Beogradu 2027. godine ima poseban značaj, jer će se održati tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će u Srbiji okupiti učesnike i posetioce iz celog sveta.

Ekspo 2027 razvija se kao prostor susreta, znanja, inovacija i novih rešenja, sa ciljem da ostavi vredno nasleđe za grad, zajednicu i životnu sredinu. Upravo zato će održivost biti važan deo programa, organizacije i iskustva posetilaca tokom svih 93 dana izložbe.

Na prostoru Ekspa biće primenjivana rešenja usmerena na odgovornije korišćenje resursa, smanjenje otpada i razvoj ekološke svesti. Koristiće se ekološki prihvatljiva pakovanja, sprovodiće se aktivnosti za smanjenje rasipanja hrane, dok će podrška lokalnim proizvođačima i dobavljačima doprineti smanjenju karbonskog otiska događaja. Posetioci će imati priliku da na neposredan način vide kako održiva rešenja funkcionišu u praksi i kako mogu postati deo svakodnevnog života.

Poseban fokus biće na edukaciji i uključivanju građana. Kroz kreativne radionice, interaktivne sadržaje i aktivnosti namenjene svim generacijama, posetioci će istraživati teme zaštite životne sredine, odgovornog korišćenja resursa, cirkularne ekonomije i održivog razvoja. Na prostoru izložbe biće organizovani i sistemi za prikupljanje i reciklažu otpada, kao dodatni podsticaj odgovornom ponašanju i razvoju ekološke svesti.

Svetski dan zaštite životne sredine 2027. godine biće obeležen u okviru tematske nedelje „Igraj za održivu budućnost“, posvećene odnosu čoveka i prirode, klimatskim izazovima, održivim rešenjima, cirkularnoj ekonomiji i novim modelima zaštite životne sredine. Kroz igru, kreativnost i učenje kroz iskustvo, posetioci iz celog sveta moći će da istraže kako pojedinac, zajednica, tehnologija i inovacije mogu zajedno da doprinesu održivijim načinima života.

Domaćinstvo Svetskog dana zaštite životne sredine u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd predstavlja važnu priliku da se međunarodnoj javnosti predstavi srpska prestonica kao mesto susreta, znanja i odgovornih rešenja. Istovremeno, to je prilika da Beograd 2027. godine pošalje poruku da veliki međunarodni događaji mogu da okupe svet oko tema koje su važne za svaku zajednicu: prirodu, resurse, kvalitet života i budućnost narednih generacija.



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