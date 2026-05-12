Ministarstvo za rad objavilo je pregled pristiglih predloga nakon završene faze konsultacija.

Ministarstvo: još nema konačnog nacrta

Iz Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije poručuju da se u javnosti pojavilo dosta netačnih informacija o navodnom zvaničnom nacrtu zakona.

Kako navode, za sada je reč samo o početnim osnovama za izradu nacrta, dok će javna rasprava o konačnoj verziji biti organizovana naknadno, u skladu sa procedurama Vlade Srbije.

Veliko olakšanje za poljoprivrednike

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su obveznici poreza na dohodak ili PDV-a.

Prema predloženim izmenama, oni bi ubuduće mogli da ostvare pravo na starosnu ili prevremenu penziju bez obaveze da odjave osiguranje i zatvore svoju delatnost.

To znači da poljoprivrednici-preduzetnici više ne bi morali da gase gazdinstvo kako bi otišli u penziju.

Novi uslovi za profesionalne vojnike

Predložene izmene odnose se i na profesionalne vojnike po ugovoru.

Cilj je usklađivanje sa Vojska Srbije i Zakonom o Vojsci Srbije, pa bi vojnici po ugovoru pravo na penziju ostvarivali pod istim uslovima kao podoficiri i oficiri do čina pukovnika.

U praksi to znači:

40 godina penzijskog staža

najmanje 53 godine života





Pravila za majke ostaju ista

Tema posebnog staža za majke izazvala je veliku pažnju javnosti, ali iz Ministarstva poručuju da se postojeća pravila za sada ne menjaju.

Majke sa troje ili više dece i dalje imaju pravo na:

dve godine posebnog staža

Odredbe za:

majke sa jednim detetom (šest meseci staža)

majke sa dvoje dece (godinu dana staža)

ostaju odložene do 1. januara 2032. godine.

Šta se menja za penzionere koji nastave da rade

Izmene preciziraju i pravila za korisnike penzije koji nastave da rade nakon penzionisanja, piše Telegraf Biznis.

I dalje će biti potrebno:

najmanje godinu dana dodatnog staža

prestanak osiguranja po tom osnovu

Novina je da će se postupak pokretati isključivo na zahtev korisnika.

Bez dodatnog troška za budžet

Iz Ministarstva navode da planirane izmene neće zahtevati dodatna sredstva iz budžeta, jer se uglavnom radi o usklađivanju sa drugim zakonima i pravom Evropske unije.

