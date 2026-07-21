Reč je o 1.500 potpuno opremljenih stambenih jedinica koje će nakon završetka Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 dobiti novu namenu.

Srbija se nalazi u završnoj fazi priprema za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Surčinu. U okviru kompleksa intenzivno se završava i Ekspo selo, koje će tokom manifestacije služiti za smeštaj predstavnika i delegacija zemalja učesnica.

Kompleks obuhvata 1.500 stanova, koji će biti potpuno opremljeni kako bi bili spremni za prijem gostiju tokom trajanja izložbe.

Stanovi neće biti u slobodnoj prodaji

Nakon završetka Ekspa, stanovi će biti prenamenjeni za trajno stanovanje.

Prema planovima države, ove nekretnine neće biti ponuđene na tržištu po komercijalnim uslovima, već će biti prodavane po povoljnijim cenama određenim kategorijama građana.

Najavljeno je da će biti izrađena posebna strategija prodaje, kao i da će građani biti uključeni u proces odlučivanja o tome kojim grupama bi trebalo omogućiti kupovinu ovih stanova, piše Biznis Kurir.

Kako je ranije najavljeno, među potencijalnim korisnicima mogli bi da budu zdravstveni radnici, nastavnici, profesori i druge profesije od javnog značaja, a ne isključivo pripadnici bezbednosnih službi.

Šta donosi Ekspo kompleks Surčinu?

Izgradnja Ekspo kompleksa, Nacionalnog stadiona i nove saobraćajne infrastrukture već je značajno promenila tržište nekretnina u Surčinu.

Očekuje se da će novi putevi, železnička veza sa centrom Beograda i aerodromom "Nikola Tesla", kao i razvoj poslovne zone, dodatno povećati atraktivnost ovog dela grada za stanovanje i investiranje.

Pored stambenog kompleksa, u okviru Ekspo nasleđa planirani su novi sajamski prostori, auditorijum, muzejski kvart, hoteli i drugi objekti koji će ostati u funkciji i nakon završetka međunarodne izložbe.

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