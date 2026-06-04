Dok interesovanje za veštačku inteligenciju dostiže nove rekorde, finansijska tržišta ulaze u period pojačanog optimizma, ocenjuje izvršni direktor investicione banke Goldman Saks, David Solomon.

Prema njegovim rečima, među investitorima trenutno preovladava želja za profitom, dok je oprez sve manje prisutan. Upravo zato smatra da se tržište nalazi u fazi u kojoj dominira "više pohlepe nego straha".

Ovakvo raspoloženje dolazi u trenutku kada se sve više govori o mogućem izlasku velikih kompanija iz sektora veštačke inteligencije na berzu. Među imenima koja privlače najveću pažnju nalaze se OpenAI, Anthropic i SpaceX.

Investitori spremni da ulože milijarde

Solomon smatra da na tržištu trenutno postoji dovoljno kapitala za finansiranje velikih inicijalnih javnih ponuda akcija (IPO), što dodatno podgreva optimizam među investitorima, piše CNBC.

Kako ističe, interesovanje za tehnološke kompanije koje razvijaju proizvode i usluge zasnovane na veštačkoj inteligenciji nastavlja da raste, a raspoloženje na tržištu ostaje izrazito pozitivno.

Upravo zbog toga predstojeći IPO-ovi mogli bi da budu važan test stvarne snage investitorske tražnje.

Euforija može da traje, ali i da se promeni

Iako je optimizam trenutno dominantan, Solomon podseća da istorija pokazuje kako periodi tržišne euforije mogu da potraju znatno duže nego što mnogi očekuju.

Ipak, upozorava da promene ekonomskih uslova ili nagli zaokret u raspoloženju investitora mogu brzo da utiču na kretanja na finansijskim tržištima.

Drugim rečima, današnje veliko interesovanje za veštačku inteligenciju i tehnološke kompanije ne znači da će tržište zauvek ostati imuno na rizike.

Veštačka inteligencija i dalje privlači najveću pažnju

Poslednjih godina AI sektor postao je jedan od glavnih pokretača investicionih trendova širom sveta. Investitori pažljivo prate svaki korak vodećih kompanija iz ove oblasti, očekujući da bi upravo njihovi izlaci na berzu mogli da obeleže narednu fazu razvoja tehnološkog tržišta.

Za sada, kako ocenjuje prvi čovek Goldman Saksa, optimizam je i dalje jači od opreza, a količina raspoloživog kapitala nastavlja da podržava visoka očekivanja investitora.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.