EUR EUR 117,02 117,37din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,86
CAD CAD 72,99 73,21din 73,42
AUD AUD 71,50 71,71din 71,93
GBP GBP 137,67 138,08din 138,50
CHF CHF 126,67 127,05din 127,43
KURSNA LISTA

Srbija

Papiri koje svaki Srbin mora da proveri - možete imati problem sa zakonom

Većina ljudi dokumenta proverava tek kada im zatrebaju - kada putuju, prodaju stan, registruju automobil ili završe neki posao.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.12:01
0
Papiri koje svaki Srbin mora da proveri - možete imati problem sa zakonom
insta_photos/shutterstock.com
Stranci platili račun od 26,7 evra, a bakšiš koji su ostavili zaprepastio konobaricu
Foto: Drazen Zigic / Shutterstock
 Stranci platili račun od 26,7 evra, a bakšiš koji su ostavili zaprepastio konobaricu
Prethodna vest
Putujete na more sa detetom - kada vam treba saglasnost kod notara i koliko košta ovaj papir
Taras Grebinets/Shutterstock.com
 Putujete na more sa detetom - kada vam treba saglasnost kod notara i koliko košta ovaj papir
Sledeća vest

Ipak, postoje papiri koje građani Srbije moraju da imaju važeće, jer njihov nedostatak može doneti neprijatnosti, novčane kazne, a u pojedinim situacijama i ozbiljnije pravne posledice.

Nisu svi problemi odmah krivično delo, ali ignorisanje zakonskih obaveza može skupo da košta.

Lična karta - dokument koji mora biti važeći

Lična karta je osnovni identifikacioni dokument svakog punoletnog građanina Srbije.

Problem može nastati ako osoba:

  • nema izdatu ličnu kartu kada je obavezna da je poseduje,

  • koristi dokument kojem je istekao rok važenja,

  • odbija da pokaže identifikacioni dokument kada to zahtevaju nadležni organi.

U većini slučajeva radi se o prekršajnoj odgovornosti, ali građani često zaboravljaju da je lična karta jedan od najvažnijih dokumenata koji moraju redovno da se obnavljaju.

Vozači posebno moraju da obrate pažnju

Vozačka dozvola je još jedan dokument koji mnogi ne proveravaju na vreme.

Problemi mogu nastati ako vozač:

  • upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita,

  • vozi bez odgovarajuće kategorije,

  • koristi nevažeću dozvolu.

Posebno ozbiljne posledice mogu nastati kada neko sedne za volan iako nema pravo da upravlja vozilom.

Saobraćajna dokumenta - mali propust može napraviti veliki problem

Prilikom vožnje važno je imati urednu dokumentaciju za vozilo.

To podrazumeva:

  • važeću registraciju,

  • saobraćajnu dozvolu,

  • obavezno osiguranje.

Vožnja neregistrovanog vozila ili korišćenje falsifikovanih dokumenata može dovesti do mnogo ozbiljnijih posledica.

Papiri za stan i kuću - mnogi ih zanemaruju

Veliki broj građana poseduje nekretnine koje nisu potpuno sređene u papirima.

Problemi se najčešće pojavljuju kod:

  • nerešenog vlasništva,

  • neuknjiženih objekata,

  • razlika između stvarnog stanja i podataka u katastru.

Samo to što dokumentacija nije sređena ne znači automatski krivičnu odgovornost, ali može napraviti velike probleme prilikom prodaje, nasleđivanja ili podizanja kredita.

Rad bez odgovarajućih dozvola može skupo da košta

Građani koji obavljaju određene poslove moraju da vode računa o tome da li imaju potrebne prijave i dozvole.

Problemi mogu nastati kod:

  • neprijavljenog rada,

  • obavljanja delatnosti bez registracije,

  • neprijavljivanja prihoda.

Osim kazni, ovakve situacije mogu dovesti i do dodatnih pravnih problema.

Putovanje u inostranstvo - proverite dokumenta pre puta

Mnogi probleme na granici dožive upravo zbog toga što nisu proverili dokumenta na vreme.

Pre puta treba proveriti:

  • rok važenja pasoša,

  • da li je potrebna viza,

  • da li postoje posebni uslovi za ulazak u određenu zemlju.

Korišćenje tuđih ili falsifikovanih dokumenata predstavlja ozbiljan pravni problem.

Najopasniji su lažni papiri

Dok samo nedostatak nekog dokumenta često predstavlja prekršaj ili administrativni problem, falsifikovanje dokumenata može biti krivično delo.

To se odnosi na:

  • lažne lične dokumente,

  • falsifikovane ugovore,

  • neistinite potvrde i dozvole.

Zbog toga građani nikada ne bi trebalo da koriste „sređene papire“ preko neproverenih izvora.

Najbolja zaštita je jednostavna - proverite dokumenta na vreme

Mnogi problemi nastaju ne zato što ljudi namerno krše zakon, već zato što zaborave da im je neki dokument istekao ili da određena obaveza nije završena.

Dovoljno je jednom godišnje proveriti:

  • ličnu kartu,

  • pasoš,

  • vozačku dozvolu,

  • dokumentaciju za vozilo,

  • papire za nekretnine.

Nekoliko minuta provere može sprečiti mnogo veće probleme kasnije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Novac dokumentacija papiri

Povezane vesti

Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj
SeventyFour/shutterstock.com

Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj

14:25 | 0
Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata
Krakenimages.com/shutterstock.com

Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata

14:10 | 0
Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para
Hananeko_Studio/shutterstock.com

Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para

13:04 | 0
Podstanari mogu da postanu vlasnici stana? Advokat otkriva kada je to zaista moguće
shisu_ka/shutterstock.com

Podstanari mogu da postanu vlasnici stana? Advokat otkriva kada je to zaista moguće

12:53 | 0
Poskupljenje im se obilo o glavu - čuveni proizvođač čokolade morao da snizi cene
OlhaTsiplyar/shutterstock.com

Poskupljenje im se obilo o glavu - čuveni proizvođač čokolade morao da snizi cene

11:46 | 0
Komentari (0)

Srbija

"Najveća pomoć u istoriji Srbije" - direktor PIO otkrio kada penzionerima stiže novac
Editorial credit: John Wreford / Shutterstock.com

"Najveća pomoć u istoriji Srbije" - direktor PIO otkrio kada penzionerima stiže novac

13:55 Srbija
Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Kako da prepoznate svinjsku kugu i da li je meso opasno za ljude
dewa syah putra/shutterstock.com

Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Kako da prepoznate svinjsku kugu i da li je meso opasno za ljude

13:27 Srbija
Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para
Hananeko_Studio/shutterstock.com

Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para

13:04 Srbija
Putujete na more sa detetom - kada vam treba saglasnost kod notara i koliko košta ovaj papir
Taras Grebinets/Shutterstock.com

Putujete na more sa detetom - kada vam treba saglasnost kod notara i koliko košta ovaj papir

12:03 Srbija
"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara
PeopleImages/shutterstock.com

"Najjeftiniji grad na Balkanu" - kugla sladoleda 40, burek 70, pljeskavica 350 dinara

11:33 Srbija
Stižu novi projekti za Srbiju - EBRD i Vučić o ulaganjima u energetiku i infrastrukturu
Foto: Instagram/printscreen/buducnostsrbijeav

Stižu novi projekti za Srbiju - EBRD i Vučić o ulaganjima u energetiku i infrastrukturu

11:31 Srbija
Pojeftinili polovnjaci u Srbiji - kupci oduševljeni
Garun .Prdt/shutterstock.com

Pojeftinili polovnjaci u Srbiji - kupci oduševljeni

09:44 Srbija
Hoće li biti dovoljno goriva - država otkrila koliko dizela ima u rezervama
Editorial credit: frantic00 / Shutterstock.com

Hoće li biti dovoljno goriva - država otkrila koliko dizela ima u rezervama

09:11 Srbija
Sve o novoj pomoći za penzionere - ko može da je dobije, kada kreće prijava i koji su uslovi
Studio Romantic/shutterstock.com

Sve o novoj pomoći za penzionere - ko može da je dobije, kada kreće prijava i koji su uslovi

08:51 Srbija
Koliko košta sastavljanje testamenta kod notara - mnogi ne znaju da postoji i besplatna opcija
New Africa/Shutterstock.com

Koliko košta sastavljanje testamenta kod notara - mnogi ne znaju da postoji i besplatna opcija

14:37 Srbija

Najnovije

Najčitanije

31min

Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj

43min

Na samo 100 kvadrata može da donese desetine hiljada dinara - brokoli sve isplativiji za uzgoj

46min

Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata

1H

"Najveća pomoć u istoriji Srbije" - direktor PIO otkrio kada penzionerima stiže novac

1H

Kupovina kuće pretvorila se u noćnu moru - mislili su da potpisuju običan papir, a završili vezani ugovorom do 2027. godine

24H

Koliko košta sastavljanje testamenta kod notara - mnogi ne znaju da postoji i besplatna opcija

1D

Država istrošila poslednje rezerve? Imaju dizela za 8, benzina za 18 dana

1D

Blizu nam je i moguće je - odmor na moru za dvoje košta manje od 600 evra

1D

Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima

1D

"Hoću da umrem siromašan" - preminuo čovek koji je poklonio 4 milijarde dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,86
CAD CAD 72,99 73,21 73,42
AUD AUD 71,5 71,71 71,93
GBP GBP 137,67 138,08 138,5
CHF CHF 126,67 127,05 127,43

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 58.175,00 €
ETH ETH 1.692,49 €
LTC LTC 41,02 €
DOT DOT 0,75 €
BCH BCH 196,77 €
LINK LINK 7,63 €
BNB BNB 502,26 €
XMR XMR 313,86 €
Powered by CoinGecko API