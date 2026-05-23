Govoreći o tome kako će automatizacija verovatno dovesti do otpuštanja na hiljade radnika u banci, rekao je da nije reč o smanjenju troškova, već o "zamenjivanju, u nekim slučajevima, ljudskog kapitala niže vrednosti finansijskim kapitalom i investicionim kapitalom", piše Kliks, prenosi Telegraf biznis .

Kasnije je putem LinkedIn-a pokušao da kontekstualizuje te izjave i rekao da se izvinjava zbog svojih reči, koje su uznemirile neke kolege. Rekao je da je posvećen pomaganju osoblju da se nosi s ubrzanim tempom promena.

Uspon alata veštačke inteligencije doveo je do predviđanja ogromnih gubitaka radnih mesta, posebno za tehnološke radnike. Amazon, Meta i Microsoft, kao i firme finansijskih usluga, već su okrivile veštačku inteligenciju za otpuštanje na hiljade radnika tokom prošle godine.

Standard Chartered je globalna banka sa sedištem u Velikoj Britaniji, a procenjuje se da zapošljava oko 82.000 ljudi.

Vinters je rekao da želi da razjasni šta je rekao i zašto je to rekao na konferenciji investitora.

Rekao je da je banka izrazila očekivanje da će broj radnih mesta u pozadinskim službama biti smanjen za oko 15 odsto u naredne četiri godine, što je oko 7.800 radnih mesta. Vinters je rekao da banka godinama pomaže kolegama „čije uloge mogu biti zamenjene automatizacijom da izgrade veštine potrebne za nove prilike unutar naše organizacije“.

- U tom kontekstu, rekao sam da su uloge niže vrednosti podložnije automatizaciji i da imamo odgovornost da pomognemo kolegama da pređu na uloge više vrednosti - napisao je.

U internom dopisu ranije ove sedmice, u koji je BBC imao uvid, Vinters je rekao osoblju da razume da bi im nedavno medijsko izveštavanje moglo biti uznemirujuće kada se svede na jednostavne naslove ili citate van konteksta.

