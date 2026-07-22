EUR EUR 117,02 117,37din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,86
CAD CAD 72,99 73,21din 73,42
AUD AUD 71,50 71,71din 71,93
GBP GBP 137,67 138,08din 138,50
CHF CHF 126,67 127,05din 127,43
KURSNA LISTA

Karijera

Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata

Rad u supermarketima u Austriji spada među poslove koji nude stabilna primanja, sigurnost zaposlenja i mogućnost napredovanja.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.14:10
0
Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata
Krakenimages.com/shutterstock.com
"Najveća pomoć u istoriji Srbije" - direktor PIO otkrio kada penzionerima stiže novac
Editorial credit: John Wreford / Shutterstock.com
 "Najveća pomoć u istoriji Srbije" - direktor PIO otkrio kada penzionerima stiže novac
Prethodna vest
Na samo 100 kvadrata može da donese desetine hiljada dinara - brokoli sve isplativiji za uzgoj
Foto: Nach-Noth/Shutterstock.com
 Na samo 100 kvadrata može da donese desetine hiljada dinara - brokoli sve isplativiji za uzgoj
Sledeća vest

Zaposleni na početku karijere mogu da računaju na više od 2.000 evra bruto mesečno, uz dodatne pogodnosti koje uključuju 14 plata godišnje.

Posao kasira u Austriji odavno nije samo rad za fiskalnom kasom. Zaposleni obavljaju različite zadatke – od usluživanja kupaca i dopunjavanja rafova do prijema robe, kontrole proizvoda i organizacije rada u prodavnici, prenosi Kamatica.

Početna plata u trgovini prelazi 2.000 evra bruto

Plate zaposlenih u trgovinskom sektoru uređene su kolektivnim ugovorima, koji određuju minimalna primanja prema radnom mestu i kvalifikacijama.

Prodavci bez završene stručne škole, koji se nalaze u početnoj platnoj grupi, imaju pravo na najmanje oko 2.090 evra bruto mesečno za puno radno vreme.

Zaposleni sa završenom stručnom školom ulaze u višu platnu grupu, gde početna plata iznosi najmanje oko 2.195 evra bruto mesečno.

Na visinu zarade utiču iskustvo, radno vreme, dodatne obaveze i pozicija u kompaniji.

U Austriji se isplaćuje 14 plata godišnje

Jedna od posebnosti austrijskog sistema plata jeste isplata dodatnih zarada tokom godine.

Pored redovne mesečne plate, zaposleni dobijaju još dve dodatne isplate:

  • jednu za godišnji odmor,
  • jednu kao božićni dodatak.

To znači da radnici u trgovini tokom godine primaju ukupno 14 plata.

Plata raste sa iskustvom i napredovanjem

Početna zarada nije krajnji domet.

Kako zaposleni stiču iskustvo, prelaze u više platne razrede i ostvaruju pravo na veća primanja. Dodatno povećanje moguće je kroz preuzimanje većih odgovornosti ili prelazak na rukovodeće pozicije.

Šefovi prodavnica i rukovodioci u trgovinskim lancima mogu ostvarivati znatno veće plate. U zavisnosti od kompanije, veličine objekta i iskustva, bruto zarade mogu prelaziti 3.000 evra mesečno, dok najodgovornije pozicije mogu doseći i oko 6.000 evra bruto.

Neki trgovinski lanci nude i više od propisanog minimuma

Kolektivni ugovor predstavlja osnovu, ali pojedine kompanije zaposlenima nude dodatno bolje uslove.

Kod nekih poslodavaca početna godišnja bruto zarada može iznositi oko 34.000 evra, što je iznad minimalnih standarda.

Na konačnu platu utiče i broj radnih sati. Zaposleni koji rade nepuno radno vreme imaju zaradu proporcionalnu broju sati, dok dodatke mogu doneti:

  • večernje smene,
  • rad nedeljom,
  • rad tokom praznika.

Plaćena obuka za buduće trgovce

Mladi koji se školuju za rad u trgovini kroz sistem stručnog osposobljavanja u Austriji takođe dobijaju mesečnu naknadu.

Tokom prve godine obuke primaju oko 1.026 evra bruto mesečno, dok se iznos kroz naredne godine povećava.

U četvrtoj godini obuke naknada može dostići oko 1.580 evra bruto mesečno, a pojedini trgovinski lanci nude i dodatno veće iznose.

Nakon završetka obuke zaposleni prelaze u redovni sistem plata i mogu da nastave profesionalno napredovanje.

Stabilan posao sa mogućnošću karijere

Rad u austrijskim supermarketima sve više se posmatra kao dugoročno zanimanje, a ne samo privremeni posao.

Pored početne plate koja prelazi 2.000 evra bruto, zaposleni imaju mogućnost povećanja zarade, stručnog usavršavanja i prelaska na odgovornije pozicije.

Za one koji žele stabilan posao u trgovini, austrijsko tržište nudi jasna pravila napredovanja i predvidiv sistem zarada.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Novac zarada plata Austrija

Povezane vesti

Jedna od najdigitalizovanijih zemalja vraća se gotovini - građani podižu novac iz banaka
Baturina Yuliya/shutterstock.com

Jedna od najdigitalizovanijih zemalja vraća se gotovini - građani podižu novac iz banaka

15:53 | 0
Visoke plate, jaka industrija i stabilnost - kako funkcioniše ekonomija Austrije
Zerbor/shutterstock.com

Visoke plate, jaka industrija i stabilnost - kako funkcioniše ekonomija Austrije

15:08 | 0
Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj
SeventyFour/shutterstock.com

Velika promena za buduće penzionere - granica od 65 godina više neće važiti u Mađarskoj

14:25 | 0
Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para
Hananeko_Studio/shutterstock.com

Srpski radnici prevareni - radili na Jadranu bez dozvola, ostali bez posla i bez para

13:04 | 0
Podstanari mogu da postanu vlasnici stana? Advokat otkriva kada je to zaista moguće
shisu_ka/shutterstock.com

Podstanari mogu da postanu vlasnici stana? Advokat otkriva kada je to zaista moguće

12:53 | 0
Komentari (0)

Karijera

Na samo 100 kvadrata može da donese desetine hiljada dinara - brokoli sve isplativiji za uzgoj
Foto: Nach-Noth/Shutterstock.com

Na samo 100 kvadrata može da donese desetine hiljada dinara - brokoli sve isplativiji za uzgoj

14:13 Karijera
Napustio je posao i ostao bez dinara u džepu, ali, tu nije kraj
PeopleImages/Shutterstock.com

Napustio je posao i ostao bez dinara u džepu, ali, tu nije kraj

12:27 Karijera
Veronika uložila u "dosadan" biznis, a sada ne ide na posao i zarađuje mesečno 2.500 evra
Daria Voronchuk/shutterstock.com

Veronika uložila u "dosadan" biznis, a sada ne ide na posao i zarađuje mesečno 2.500 evra

11:12 Karijera
Bez njive i traktora - kako je uzgoj šafrana postao novi biznis trend u poljoprivredi
J.Moreno/Shutterstock.com

Bez njive i traktora - kako je uzgoj šafrana postao novi biznis trend u poljoprivredi

18:48 Karijera
Kada poslodavac može da pomeri ili otkaže najavljeni odmor zaposlenom
Shutterstock | Foto: Shutterstock/Igor Link

Kada poslodavac može da pomeri ili otkaže najavljeni odmor zaposlenom

09:31 Karijera
Poslodavci sve manje gledaju diplomu - ovo danas sve češće odlučuje ko će dobiti posao
Dragon Images / shutterstock

Poslodavci sve manje gledaju diplomu - ovo danas sve češće odlučuje ko će dobiti posao

12:02 Karijera
Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji
Miljan Zivkovic / shutterstock

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

08:10 Karijera
Plata sa bakšišem prelazi 3.000 evra - rad na Jadranu se isplati
Anton_Ivanov/Shutterstock

Plata sa bakšišem prelazi 3.000 evra - rad na Jadranu se isplati

10:15 Karijera
Plate rastu, posla ima na pretek - mladi sve češće biraju zanate umesto diplome
Unai Huizi Photography/Shutterstock

Plate rastu, posla ima na pretek - mladi sve češće biraju zanate umesto diplome

13:40 Karijera
Kupiš za 50 evra, prodaš za 5.000 - svi pričaju o letnjem poslu koji donosi ogromnu zaradu
Jekatarinka/Shutterstock

Kupiš za 50 evra, prodaš za 5.000 - svi pričaju o letnjem poslu koji donosi ogromnu zaradu

10:21 Karijera

Najnovije

Najčitanije

26min

Jedna greška skupo košta - na kojoj udaljenosti kamera registruje prekoračenje brzine

1H

Dva piva bez računa zatvorila kafiće usred sezone - slučaj koji je podelio Hrvatsku

1H

Zbog slike kolača sada moraju da plate čak 3.000 evra - stigla kazna koju niko nije očekivao

2H

Novac na računu nakon smrti vlasnika - ko ga nasleđuje i kada može da se podigne

3H

Pojačan nadzor na poznatom hrvatskom kupalištu - otkriveno povećano prisustvo bakterije

1D

Koliko košta sastavljanje testamenta kod notara - mnogi ne znaju da postoji i besplatna opcija

1D

Država istrošila poslednje rezerve? Imaju dizela za 8, benzina za 18 dana

1D

Blizu nam je i moguće je - odmor na moru za dvoje košta manje od 600 evra

1D

Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima

1D

"Hoću da umrem siromašan" - preminuo čovek koji je poklonio 4 milijarde dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,86
CAD CAD 72,99 73,21 73,42
AUD AUD 71,5 71,71 71,93
GBP GBP 137,67 138,08 138,5
CHF CHF 126,67 127,05 127,43

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 58.175,00 €
ETH ETH 1.692,49 €
LTC LTC 41,02 €
DOT DOT 0,75 €
BCH BCH 196,77 €
LINK LINK 7,63 €
BNB BNB 502,26 €
XMR XMR 313,86 €
Powered by CoinGecko API