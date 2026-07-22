Plate početnika za ovaj posao u Austriji prelaze 2.000 evra - primaju čak 14 plata

Zaposleni na početku karijere mogu da računaju na više od 2.000 evra bruto mesečno, uz dodatne pogodnosti koje uključuju 14 plata godišnje.

Posao kasira u Austriji odavno nije samo rad za fiskalnom kasom. Zaposleni obavljaju različite zadatke – od usluživanja kupaca i dopunjavanja rafova do prijema robe, kontrole proizvoda i organizacije rada u prodavnici, prenosi Kamatica.

Početna plata u trgovini prelazi 2.000 evra bruto

Plate zaposlenih u trgovinskom sektoru uređene su kolektivnim ugovorima, koji određuju minimalna primanja prema radnom mestu i kvalifikacijama.

Prodavci bez završene stručne škole, koji se nalaze u početnoj platnoj grupi, imaju pravo na najmanje oko 2.090 evra bruto mesečno za puno radno vreme.

Zaposleni sa završenom stručnom školom ulaze u višu platnu grupu, gde početna plata iznosi najmanje oko 2.195 evra bruto mesečno.

Na visinu zarade utiču iskustvo, radno vreme, dodatne obaveze i pozicija u kompaniji.

U Austriji se isplaćuje 14 plata godišnje

Jedna od posebnosti austrijskog sistema plata jeste isplata dodatnih zarada tokom godine.

Pored redovne mesečne plate, zaposleni dobijaju još dve dodatne isplate:

jednu za godišnji odmor,

jednu kao božićni dodatak.

To znači da radnici u trgovini tokom godine primaju ukupno 14 plata.

Plata raste sa iskustvom i napredovanjem

Početna zarada nije krajnji domet.

Kako zaposleni stiču iskustvo, prelaze u više platne razrede i ostvaruju pravo na veća primanja. Dodatno povećanje moguće je kroz preuzimanje većih odgovornosti ili prelazak na rukovodeće pozicije.

Šefovi prodavnica i rukovodioci u trgovinskim lancima mogu ostvarivati znatno veće plate. U zavisnosti od kompanije, veličine objekta i iskustva, bruto zarade mogu prelaziti 3.000 evra mesečno, dok najodgovornije pozicije mogu doseći i oko 6.000 evra bruto.

Neki trgovinski lanci nude i više od propisanog minimuma

Kolektivni ugovor predstavlja osnovu, ali pojedine kompanije zaposlenima nude dodatno bolje uslove.

Kod nekih poslodavaca početna godišnja bruto zarada može iznositi oko 34.000 evra, što je iznad minimalnih standarda.

Na konačnu platu utiče i broj radnih sati. Zaposleni koji rade nepuno radno vreme imaju zaradu proporcionalnu broju sati, dok dodatke mogu doneti:

večernje smene,

rad nedeljom,

rad tokom praznika.

Plaćena obuka za buduće trgovce

Mladi koji se školuju za rad u trgovini kroz sistem stručnog osposobljavanja u Austriji takođe dobijaju mesečnu naknadu.

Tokom prve godine obuke primaju oko 1.026 evra bruto mesečno, dok se iznos kroz naredne godine povećava.

U četvrtoj godini obuke naknada može dostići oko 1.580 evra bruto mesečno, a pojedini trgovinski lanci nude i dodatno veće iznose.

Nakon završetka obuke zaposleni prelaze u redovni sistem plata i mogu da nastave profesionalno napredovanje.

Stabilan posao sa mogućnošću karijere

Rad u austrijskim supermarketima sve više se posmatra kao dugoročno zanimanje, a ne samo privremeni posao.

Pored početne plate koja prelazi 2.000 evra bruto, zaposleni imaju mogućnost povećanja zarade, stručnog usavršavanja i prelaska na odgovornije pozicije.

Za one koji žele stabilan posao u trgovini, austrijsko tržište nudi jasna pravila napredovanja i predvidiv sistem zarada.

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