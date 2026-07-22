Jedna fotografija kolača objavljena na internetu napravila je veliki problem nemačkom muzičkom udruženju Musikverein Brombach 1845 iz pokrajine Baden-Virtemberg, piše Fenix.

Organizacija je fotografiju koristila kako bi najavila prodaju kolača, ali je ubrzo nakon objave dobila advokatsku opomenu zbog mogućeg kršenja autorskih prava.

Sada im preti trošak između 2.500 i 3.000 evra, što je za udruženje koje funkcioniše uglavnom zahvaljujući volonterima veliki finansijski udar.

Slika je bila samo ilustracija za najavu događaja

Problem je nastao kada je udruženje na svojoj internet stranici objavilo najavu prodaje kolača uz fotografiju slatkiša.

Nekoliko dana kasnije stiglo je zvanično upozorenje advokatske kancelarije.

U dopisu se navodi da organizacija nije imala pravo da koristi fotografiju jer nije mogla da pokaže dokaz o kupljenoj licenci ili dozvoli autora.

Udruženje ne zna odakle je fotografija preuzeta

Predsednica udruženja Katarina Kubon rekla je da ih je zahtev za plaćanje iznenadio, posebno zbog visine mogućeg troška.

Dodatni problem predstavlja činjenica da više nije moguće utvrditi gde je fotografija pronađena i pod kojim uslovima je korišćena.

Ako ne postoji dokaz da je fotografija legalno nabavljena ili da je autor dao dozvolu za korišćenje, objavljivanje slike može predstavljati povredu autorskih prava.

Članovi razmatraju kako da pokriju troškove

Pošto bi potencijalna kazna mogla ozbiljno da optereti budžet udruženja, članovi razmatraju različite načine da prikupe novac.

Među mogućnostima su:

jednokratne uplate članova,

organizovanje akcije prikupljanja pomoći,

donacije građana.

Udruženje je u međuvremenu uklonilo fotografije sa svog sajta i upozorilo druga društva da budu pažljivija prilikom korišćenja sadržaja sa interneta.

Zašto fotografije sa interneta mogu biti opasne?

Mnogi korisnici smatraju da je fotografija dostupna na internetu automatski slobodna za korišćenje.

Međutim, to uglavnom nije slučaj.

Fotografije su zaštićene autorskim pravima, a vlasnik slike može zahtevati naknadu ako je neko koristi bez dozvole.

Poseban oprez potreban je kod fotografija ljudi.

U Nemačkoj postoji i pravo na sopstveni lik, što znači da se fotografije osoba ne mogu objavljivati bez njihove saglasnosti. Kada su na slici deca, dozvolu moraju dati roditelji ili zakonski zastupnici.

Stručnjaci savetuju oprez pre svake objave

Stručnjaci preporučuju da firme, udruženja i pojedinci pre objavljivanja bilo koje fotografije provere:

ko je autor slike,

da li postoji dozvola za korišćenje,

da li je fotografija kupljena preko legalne platforme,

da li postoje posebna ograničenja za objavu.

Jedna fotografija koja izgleda bezazleno može dovesti do ozbiljnih finansijskih posledica.

Slučaj nemačkog muzičkog udruženja pokazuje da čak i mala greška na internetu može skupo da košta.

Fotografija kolača koja je trebalo samo da privuče pažnju za jedan događaj sada bi mogla da napravi račun od nekoliko hiljada evra – što je podsetnik da se svaki sadržaj pre objavljivanja mora pažljivo proveriti.

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