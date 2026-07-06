Već je poznato da su Austrijanci, Nemci, Česi i drugi "Evropljani" česti gosti na Jadranu, ali sada su Austrijanci dobili ozbiljno upozorenje kada je u pitanju letnji odmor u Hrvatskoj.

Naime, austrijski mediji upozoravaju svoje građane koji ovog leta putuju na odmor u Hrvatsku da budu oprezni zbog sve češće pojave ribe lav (crvene vatrene ribe) u Jadranskom moru.

Portal Heute piše da se ova invazivna vrsta brzo širi duž hrvatske obale i predstavlja pretnju i za morski ekosistem i za ljude.

"Jadran je sve opasniji! Turisti u Hrvatskoj, budite oprezni", glasi naslov njihovog članka.

Poseban problem je činjenica da domaće vrste ne prepoznaju ovu ribu kao opasnog predatora, zbog čega lako postaju njen plen.

Istovremeno, u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja koji bi mogli da ograniče njeno širenje.

Naučnici upozoravaju da se vatrena anemona razmnožava tokom većeg dela godine i veoma brzo povećava svoju populaciju. Iz tog razloga, njegovo širenje se smatra ozbiljnom pretnjom biodiverzitetu Jadranskog mora. Hrani se manjim ribama i rakovima, što ugrožava autohtone vrste i narušava ravnotežu morskog ekosistema. Ubod izaziva veoma jak bol.

Otrovne bodlje predstavljaju najveću opasnost za kupače

Posebno upozoravaju plivače, ronioce i ribare da budu oprezni jer duge bodlje na leđnim, trbušnim i grudnim perajima sadrže otrov.

Stručnjaci upozoravaju da ovo nije samo pretnja morskom ekosistemu, već i životinja čiji ubod može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi. Ukoliko dođe do uboda, bol se javlja gotovo trenutno i može biti izuzetno jak.

Pored intenzivnog bola i otoka, osetljivije osobe mogu iskusiti mučninu, vrtoglavicu, probleme sa disanjem i druge ozbiljnije reakcije koje zahtevaju medicinsku pomoć.

Da bi pratili širenje vrste, naučnici iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo pozvali su ronioce, ribare, mornare i druge korisnike mora da prijave sva viđenja ili ulove ribe lava. Takvi izveštaji pomažu u praćenju razvoja populacije i planiranju mera za suzbijanje njenog širenja.

Zanimljivo je da se, uprkos otrovnim bodljama, meso ribe lava smatra jestivim. U nekim mediteranskim zemljama služi se kao delikates, a stručnjaci preporučuju ciljani lov na ovu invazivnu vrstu kako bi se ograničilo njeno dalje širenje, piše Dnevno.hr

Prema pisanju austrijskih medija, italijanski naučnici su prošlog leta upozorili da je riba lav stigla u Sredozemno more preko Sueckog kanala. Prvi put je zabeležena u Italiji 2016. godine, a poslednjih godina sve češće se viđa u Jadranu.

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