Pitanje koje se ponovo postavlja jeste da li brojke odražavaju stvarno stanje na terenu ili se iskustva razlikuju u zavisnosti od lokacije i vrste ugostiteljskog objekta.

Prema podacima Poreske uprave, koje je objavio Net.hr, u ugostiteljskim objektima je tokom juna i prve polovine jula izdato oko 78 miliona računa, što je za 5,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, ukupna vrednost računa povećana je sa jedne na skoro 1,1 milijardu evra, odnosno za osam odsto.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istakao je da je, prema studiji Evropske turističke komisije, Hrvatska među najuspešnijim evropskim turističkim destinacijama u prvih pet meseci ove godine, zauzevši četvrto mesto.

Previše objekata se otvorilo

S druge strane, neki ugostitelji tvrde da stvarno stanje na terenu nije tako optimistično. O tome je u emisiji RTL Danas govorio ugostitelj Marin Medak. Na pitanje kako objasniti razliku između zvaničnih podataka i tvrdnji da nema dovoljno gostiju, Medak smatra da Jadran treba razlikovati od ostatka Hrvatske.

"Jadran je jedna od najposećenijih regija na Mediteranu, ali se tamo poslednjih godina otvorilo previše sezonskih ugostiteljskih objekata, često sumnjivog kvaliteta. Upravo se na njih danas najviše žale", rekao je.

Dodao je da je ponuda na obali postala prevelika.

"Rekao bih da bi polovina tih objekata trebalo da bude zatvorena, ili bolje rečeno, da uopšte nisu trebali biti otvoreni. Jednostavno rečeno, previše ugostiteljskih objekata se otvorilo na Jadranu", kazao je on.

Ističe da je situacija drugačija za ugostitelje na kontinentu, koji posluju tokom cele godine.

"U Zagrebu radimo 365 dana u godini i veoma je teško preživeti celu godinu. Prvih pet ili šest meseci često poslujemo sa gubitkom", istakao je on.

Na pitanje da li je to razlog zašto su terase na obali delimično prazne, kratko je odgovorio: 2Definitivno".

Problem nisu cene, već porezi

Govoreći o cenama u restoranima, Medak smatra da one nisu iznad evropskog proseka.

"Statistički gledano, cene u restoranima su oko proseka Evropske unije. Problem nije u tome što su restorani preskupi", rekao je on.

Podsetio je da su cene u ugostiteljstvu porasle za oko 5,8 odsto u protekloj godini, što povezuje sa inflacijom i rastom cena sirovina. Međutim, najveći problem vidi u poreskom opterećenju.

"Jedan od glavnih razloga za povećanje cena su izuzetno visoki porezi. Kada bismo imali istu stopu PDV-a kao Italija, restorani bi mogli biti deset odsto jeftiniji od evropskog proseka", smatra Medak.

Kada je vlada zamolila ugostitelje da snize cene, odgovorio je: "Neka vlada smanji poreze, pa ćemo smanjiti cene. Vrlo je jednostavno".

Medak smatra da Hrvatskoj nedostaje jasna strategija za razvoj turizma i da treba odvojeno razmatrati potrebe jadranskog i kontinentalnog dela zemlje. Takođe je upozorio na veliki broj restorana koji veoma brzo zatvaraju svoja vrata.

"Otvaranje restorana je krvav posao. To je jedan od poslova sa najvećom stopom neuspeha u svetu, posebno u prve tri ili četiri godine rada", rekao je.on.

Dodao je da mnogi ulaze u ugostiteljstvo vođeni idealizovanom slikom posla, a tek kasnije shvate koliko je zahtevan, zbog čega neki gosti imaju loše iskustvo.

"Ako je gost zadovoljan uslugom, onda cena nije previsoka", smatra Medak.

Konobari mogu zaraditi više od 3.000 evra tokom sezone

Komentarišući izjavu Stivena Vunića da su "gosti siromašniji od konobara", Medak nije želeo da upoređuje njihova primanja, ali je istakao da kvalitetni konobari mogu veoma dobro zaraditi tokom sezone.

"Prosečan konobar, uključujući bakšiš, sigurno zaradi više od 3.000 evra mesečno. To je težak posao i mislim da bi trebalo da budu dobro plaćeni", objasnio je on.

Dodao je da su bakšiši najbolji pokazatelj zadovoljstva gostiju. "Ako gost ostavi bakšiš, to znači da je bio zadovoljan uslugom".

Na kraju je rekao da Hrvatska više ne može očekivati značajno niže cene od ostatka Evrope.

"Cene su u proseku u Evropi jer su i naši troškovi visoki. Nabavka u Hrvatskoj je skuplja nego u Italiji ili Sloveniji, zbog čega mnogi ugostitelji sa Jadrana već odlaze u Italiju da kupe neke od svojih namirnica", zaključio je Medak, prema Net.hr.

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