Idete u Grčku na more? Šta mnogi Srbi ne znaju, a kazne mogu biti velike

Grčka je godinama jedna od najomiljenijih destinacija za turiste iz Srbije, ali mnogi putnici i dalje prave iste greške koje mogu da im pokvare odmor ili naprave dodatni trošak.

Od pogrešnog parkiranja, preko pravila na plažama, pa sve do unošenja hrane preko granice – neke stvari koje su u Srbiji uobičajene u Grčkoj mogu predstavljati problem.

Parking u Grčkoj - kazne koje turisti često ne očekuju

Jedna od najčešćih grešaka srpskih turista jeste nepažljivo parkiranje.

U popularnim letovalištima tokom sezone veliki je broj automobila, pa mnogi vozači ostavljaju vozilo gde god pronađu slobodno mesto.

Međutim, parkiranje na mestima gde je zabranjeno može dovesti do novčanih kazni, a u pojedinim slučajevima nadležni mogu ukloniti registarske tablice vozila.

Poseban oprez savetuje se u mestima gde postoje:

žute linije na kolovozu,

zabrana parkiranja,

mesta namenjena osobama sa invaliditetom,

prilazi hitnim službama,

privatni parking prostori.

Najsigurnije je koristiti obeležena parking mesta, čak i kada to znači da treba nekoliko minuta više hodati do plaže.

Ležaljke na plaži nisu svuda iste - pravila se razlikuju

Mnogi turisti misle da na svakoj plaži važe ista pravila, ali to nije slučaj.

Na pojedinim organizovanim plažama korišćenje ležaljki i suncobrana povezano je sa obaveznom konzumacijom u baru ili restoranu.

Ipak, postoje i mesta gde se kontroliše zauzimanje prostora privatnim stvarima.

Postavljanje sopstvenog suncobrana ili peškira na određenim delovima plaže može biti ograničeno, naročito na uređenim plažama i mestima gde postoji zaštita obale.

Pre odlaska na plažu najbolje je proveriti lokalna pravila kako ne biste došli u neprijatnu situaciju.

Ne ostavljajte smeće i ne ignorišite zabrane na plažama

Grčka ima stroga pravila kada je u pitanju zaštita prirode.

Turisti mogu imati probleme zbog:

ostavljanja smeća na plaži,

paljenja vatre na mestima gde nije dozvoljeno,

kampovanja van predviđenih prostora,

oštećivanja prirodnih područja.

Posebno treba obratiti pažnju na zaštićene oblasti i plaže u blizini nacionalnih parkova.

Ono što izgleda kao "samo nekoliko minuta" ili "mala nepravilnost" može dovesti do kazne.

Unošenje hrane preko granice - šta Srbi često zaborave?

Mnogi putnici iz Srbije na letovanje nose hranu kako bi smanjili troškove.

Ipak, treba znati da postoje pravila o unosu određenih namirnica u zemlje Evropske unije.

Posebno pažnju treba obratiti na:

meso i proizvode od mesa,

mleko i mlečne proizvode,

veću količinu hrane koja može izgledati kao roba namenjena prodaji.

Za lične količine pojedinih proizvoda pravila mogu biti drugačija, ali je važno informisati se pre puta kako bi se izbegli problemi na granici.

Još nekoliko stvari koje turisti često zaborave

Pored ovih grešaka, problemi mogu nastati i zbog:

vožnje bez odgovarajuće dokumentacije,

prekoračenja brzine,

korišćenja telefona tokom vožnje,

neplaćanja putarina,

nedostatka putnog osiguranja.

Kako da izbegnete probleme na letovanju?

Pre puta u Grčku dovoljno je nekoliko jednostavnih priprema:

proverite pravila mesta u koje putujete,

koristite označena parking mesta,

čuvajte račune i potvrde za plaćene usluge,

poštujte pravila na plažama,

proverite šta smete da unesete preko granice.

Grčka je i dalje jedna od najposećenijih destinacija za građane Srbije, a uz malo pažnje većina neprijatnosti može lako da se izbegne.

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