Generalni sekretar UN alarmirao svet: "Veštačka inteligencija ne sme da odlučuje umesto ljudi"

Govoreći na prvom Globalnom dijalogu Ujedinjenih nacija o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi, Gutereš je poručio da razvoj AI više ne sme da bude prepušten samo pojedinim kompanijama i državama.

„Veštačka inteligencija je isuviše važna da bi je oblikovala nekolicina. Potreban nam je globalan, inkluzivan razgovor zasnovan na činjenicama“, poručio je specijalni izaslanik UN za digitalne i nove tehnologije Amandeep Sing Gil.

AI mora da bude bezbedna, posebno za decu

Gutereš je naglasio da svaki budući međunarodni sporazum o veštačkoj inteligenciji mora biti zasnovan na poverenju i bezbednosti, uz poseban fokus na zaštitu dece.

„Nijedno dete ne sme da bude zamorče za neregulisanu veštačku inteligenciju. Ne dozvoljavamo da lekovi dođu do dece dok se ne dokaže da su bezbedni. Testiramo svaku igračku, a veštačka inteligencija je već ušla u živote naše dece, u njihovo obrazovanje, prijateljstva i najintimnija pitanja, pre nego što je iko postavio pitanje kakve posledice može imati“, rekao je Gutereš, piše News.un.org

On je pozvao države da podrže novu Povelju o bezbednosti dece u eri veštačke inteligencije, koja predviđa da AI kompanije moraju dokazati da su njihovi sistemi bezbedni za maloletnike pre nego što postanu dostupni javnosti.

AI ne sme da odlučuje umesto ljudi

Gutereš je upozorio da ljudska prava moraju ostati iznad tehnologije.

„Veštačka inteligencija nikada ne sme da oduzima ljudsko dostojanstvo niti da produbljuje diskriminaciju. U svim odlukama od ključnog značaja – u pravosuđu, zdravstvu ili policiji – mašine mogu da pomognu, ali ljudi moraju da donose odluke i za njih snose odgovornost“, rekao je.

Upozorenje naučnika: AI već uči da obmanjuje ljude

Kopredsedavajući Nezavisnog međunarodnog naučnog panela UN za veštačku inteligenciju Jošua Benđio upozorio je da razvoj AI ne pokazuje znake usporavanja.

„Veoma zabrinjavajuća testiranja pokazala su da najnapredniji modeli veštačke inteligencije mogu da obmanjuju ljude i da prepoznaju kada su podvrgnuti testiranju“, rekao je Benđio.

On smatra da će sposobnosti AI nastaviti ubrzano da rastu.

„Možda zvuči kao naučna fantastika, ali to je stvarna mogućnost. Veštačka inteligencija može promeniti svet na načine koje još uvek ne razumemo i promeniti odnos moći na planeti, zbog čega moramo odmah da reagujemo“, upozorio je.

Potrebna veća ulaganja i dostupnost AI

Gutereš je ocenio da je neprihvatljivo da razvoj AI bude rezervisan samo za najbogatije zemlje i najveće tehnološke kompanije.

Prema njegovim rečima, privatni sektor ulaže stotine milijardi dolara u AI infrastrukturu, dok su javna ulaganja namenjena zemljama u razvoju zanemarljiva.

„Ne smemo dozvoliti da digitalni jaz preraste u jaz u oblasti veštačke inteligencije, a zatim u razvojni, bezbednosni i suverenitetni jaz“, rekao je.

Više od 20 država već je podržalo inicijativu Ujedinjenih nacija za osnivanje Globalne mreže za razmenu znanja i izgradnju kapaciteta u oblasti veštačke inteligencije.

Data centri do 2030. na obnovljive izvore energije

Jedan od ključnih zahteva UN odnosi se i na ekološki uticaj veštačke inteligencije.

Gutereš je pozvao najveće AI kompanije da javno objavljuju koliko njihove tehnologije troše električne energije, vode i zemljišta, kao i da se obavežu da će svi data centri do 2030. godine koristiti isključivo energiju iz obnovljivih izvora.

„Veštačka inteligencija možda deluje neopipljivo, ali njen ekološki otisak nije. Data centri danas troše više električne energije nego većina država sveta. Do 2030. mogli bi da troše više struje nego sve zemlje osim pet najvećih, kao i količinu vode dovoljnu da tokom cele godine zadovolji potrebe svih 1,3 milijarde stanovnika podsaharske Afrike“, upozorio je Gutereš.

Prvi globalni dijalog o upravljanju AI

Prvi Globalni dijalog UN o upravljanju veštačkom inteligencijom održava se 6. i 7. jula u Ženevi, a okuplja predstavnike vlada, tehnoloških kompanija, istraživače, stručnjake i organizacije civilnog društva.

Drugi skup planiran je za maj 2027. godine u Njujorku, gde će biti predstavljeni prvi konkretni predlozi za uspostavljanje globalnog sistema upravljanja veštačkom inteligencijom.

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