Veronika uložila u "dosadan" biznis, a sada ne ide na posao i zarađuje mesečno 2.500 evra

Jedan naizgled običan posao može da donese veoma stabilnu zaradu - iznajmljivanje malih skladišta u gradu, piše Dnevno.

Preduzetnica Veronika je još 2015. godine prepoznala ovu priliku i pokrenula posao koji danas gotovo samostalno funkcioniše.

Danas upravlja sa tri samouslužna skladišna centra, a popunjenost njenih prostora dostiže čak 99 odsto.

Nema robe, zaposlenih ni svakodnevnog stresa - samo prostor koji se izdaje

Za razliku od klasičnih biznisa koji zahtevaju stalno prisustvo vlasnika, ovaj model funkcioniše uz pomoć tehnologije i jednostavne organizacije.

Nema kuhinje, proizvodnje, zaliha robe niti velikog broja zaposlenih.

Većina posla obavlja se preko interneta – korisnici se prijavljuju online, ugovori se završavaju elektronskim putem, a pristup skladištu kontroliše se pomoću softvera.

Veronika navodi da joj se svakodnevne obaveze uglavnom svode na kratke razgovore sa klijentima, rešavanje problema sa pristupnim šiframa i obradu novih prijava.

"Vrata otvaram putem softvera, klijent uđe, a ja mu objasnim: Ovo je skladište broj 130, površine dva kvadratna metra", ispričala je Veronika tokom gostovanja kod jutjubera Erika Ponsa.

Zašto ljudi iznajmljuju mala skladišta?

Njeni klijenti uglavnom nisu velike firme, već obični ljudi kojima nedostaje prostora u stanu.

Najčešće se čuvaju:

sezonska garderoba,

bicikli,

sportska oprema,

stvari koje se koriste povremeno,

nameštaj tokom renoviranja.

„Naši klijenti su komšije iz kraja“, objašnjava Veronika, ističući da dobra lokacija igra ključnu ulogu.

Umesto velikih hala na periferiji, ona bira gradske zone gde ljudi žive i gde im je skladišni prostor lako dostupan.

Uložila oko 100.000 evra, a investicija se vraća za nekoliko godina

Za otvaranje jednog skladišnog centra od oko 400 kvadratnih metara sa 97 jedinica potrebno je ulaganje od približno 100.000 evra.

Prema njenom iskustvu, povrat investicije moguć je za četiri do pet godina.

Jedan objekat mesečno može da donese oko 4.500 evra prihoda.

Kada se odbiju troškovi zakupa prostora, struje, interneta i osiguranja, koji iznose oko 2.000 evra, ostaje oko 2.500 evra mesečne dobiti po centru.

Najmanje skladišne jedinice od oko dva kvadratna metra izdaju se za približno 50 evra mesečno.

Potražnja je toliko velika da je morala da zaustavi listu čekanja

Interesovanje za ovakav tip prostora pokazalo se mnogo većim nego što je očekivala.

Zbog velike tražnje, u jednom trenutku je čak morala da obustavi prijem novih ljudi na listu čekanja.

Razlog je jednostavan – stanovi u gradovima postaju sve manji, ljudi imaju sve više stvari, a potreba za dodatnim prostorom raste.

Najveći problem nije zarada, već administracija

Iako posao deluje jednostavno, najveća prepreka prema njenim rečima nije pronalaženje klijenata, već birokratija.

Dobijanje svih dozvola i saglasnosti može da traje od osam meseci do godinu dana.

Za to vreme vlasnik već mora da plaća zakup prostora.

"Kada rešite jednu stvar, kažu vam da vam sada nedostaje druga. To su stvari koje najviše iscrpljuju", rekla je Veronika.

Biznis koji mnogi nisu videli, a sada ga želi sve više ljudi

Model samouslužnih skladišta pokazuje da uspešan biznis ne mora uvek da bude glamurozan ili komplikovan.

Nekada se najbolja prilika krije u rešavanju svakodnevnog problema – nedostatka prostora.

Veronika planira dalje širenje poslovanja jer smatra da ovaj model spaja ono što mnogi preduzetnici traže: stabilan prihod, fleksibilno vreme i mogućnost automatizacije.

"Ima dana kada se telefon uopšte ne oglasi", zaključuje ona.

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