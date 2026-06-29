Na temperaturama od 40 stepeni vozila najčešće otkazuju, ovo je najrizičniji period za putovanje

Kako navode iz AMSS-a, temperature će dostići oko 40 stepeni, zbog čega vozači koji ipak moraju na put treba da prave češće pauze kako bi se vitalni sklopovi vozila rashladili.

„Putovanje u najtoplijem delu dana nije najbolji izbor. Ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, a na auto-putevima i dodatno neprijatni jer se teško možemo skloniti od sunca“, upozorava AMSS.

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Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na graničnim prelazima čekaju do 60 minuta, dok teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko sat vremena, a na ulazu oko 30 minuta.

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