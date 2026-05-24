Na Volstritu, industrijski prosek Dau Džons porastao je prošle nedelje za 2,1 odsto na rekordnih 50.579 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,9 odsto na 7.473 poena, a Nasdak za 0,5 odsto na 26.343 poena.

Tržišta su bila ohrabrena vestima o napretku u pregovorima između SAD i Irana o okončanju rata.

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da je postignut izvestan napredak u vezi sa Iranom i da bi Sjedinjene Države mogle da imaju „nešto da kažu“ o tome u narednim danima, piše CNBC, prenosi Blic.

Iako je iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da razlike između dve strane ostaju velike, cene nafte su prošle nedelje značajno pale jer su investitori očekivali da će Ormuski moreuz, ključna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka, uskoro biti otvoren za saobraćaj.

Cena barela pala je za više od 5 procenata na londonskom tržištu i za više od 8 procenata na američkom tržištu. Zahvaljujući tome, strahovi investitora od rastuće inflacije i usporavanja ekonomskog rasta su donekle popustili.

Optimizam investitora u vezi sa razvojem veštačke inteligencije takođe je pozitivno uticao na tržišta, pa je tehnološki sektor bio među najvećim dobitnicima prošle nedelje.

