U saopštenju se navodi da je strani partner koji je prethodno obrađivao transakcije tim karticama za Kubu odlučio da ograniči poslovanje nakon uredbe SAD kojom su uvedene sankcije, prenosi Rojters.



"Kao rezultat ove odluke, Kuba nije u mogućnosti da prima prihode od prodaje robe i usluga putem međunarodno priznatih kartica kao što su Viza i Masterkard", navodi se u saopštenju.



Rojters navodi da su transakcije kreditnim karticama za Kubu uglavnom obavljale strane banke i Fincimeks, kompanije koja se našla na spisku sankcionisanih zbog optužbi da tajno gomila profit i koristi ga za finansiranje kubanske vojske, što su vlasti na Kubi negirale.



Novouvedene sankcije Kubi dovele su do velikog broja odlazaka stranih kompanija sa Kube, uključujući hotelske kompanije, avio-kompanije i brodarske firme.



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