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Poslodavci sve manje gledaju diplomu - ovo danas sve češće odlučuje ko će dobiti posao

Tržište rada prolazi kroz jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko decenija. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.12:02
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Poslodavci sve manje gledaju diplomu - ovo danas sve češće odlučuje ko će dobiti posao
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Sve više kompanija prilikom zapošljavanja stavlja akcenat na praktične veštine i sposobnosti kandidata, dok formalno obrazovanje više nije jedini, niti uvek presudan kriterijum.

Prema podacima koje prenosi portal NACE Web, oko 70 odsto poslodavaca već primenjuje neki oblik zapošljavanja zasnovanog na veštinama (skills-based hiring), a taj trend iz godine u godinu dobija na značaju.

Veštine postaju važnije od diplome

Decenijama je fakultetska diploma predstavljala osnovni uslov za mnoge kancelarijske i stručne poslove. Danas se taj pristup menja.

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Poslodavci sve češće procenjuju kandidate prema tome šta zaista znaju da rade, koliko brzo mogu da usvoje nova znanja i kako rešavaju konkretne zadatke.

Posebno se cene:

  • digitalne veštine,
  • praktično iskustvo,
  • komunikacija,
  • prilagodljivost,
  • kritičko razmišljanje,
  • rešavanje složenih problema.

To znači da kandidat sa dokazivim znanjem i iskustvom može imati jednake, pa čak i veće šanse za zaposlenje od osobe koja poseduje diplomu, ali nema odgovarajuće praktične veštine.

Veštačka inteligencija ubrzava promene

Razvoj veštačke inteligencije dodatno menja tržište rada.

Poslovi koji su ranije predstavljali početne pozicije za mlade diplomce sve češće se automatizuju, dok raste potražnja za veštinama koje AI ne može lako da zameni.

Među njima su kreativnost, kritičko razmišljanje, komunikacija, timski rad i rešavanje kompleksnih problema.

Menja se način zapošljavanja

Kompanije sve češće uvode praktične testove, studije slučaja i konkretne zadatke kao važniji deo selekcije od samog sadržaja biografije.

Na taj način žele da provere kako kandidat primenjuje znanje u praksi, umesto da se oslanjaju isključivo na formalne kvalifikacije.

Šta to znači za kandidate?

Nova pravila tržišta rada šalju jasnu poruku – diploma i dalje može biti značajna, ali više nije jedina ulaznica do posla.

Sve veću vrednost imaju kontinuirano usavršavanje, sticanje novih znanja i sposobnost da se veštine pokažu kroz praktičan rad.

Stručnjaci ocenjuju da bi, ukoliko se ovaj trend nastavi, formalno obrazovanje u narednim godinama moglo da izgubi deo dosadašnje uloge kao glavnog kriterijuma za zapošljavanje.

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