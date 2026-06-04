Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević danas je svečano uručila rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarile pravo na ovu subvenciju.



Žarić Kovačević je prilikom svečane dodele istakla da su u maju odobrena 54 zahteva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom i dom u kome će gajiti svoju decu.

"Kupovina stana ili izgradnja kuće predstavljaju veliki životni izazov, posebno u trenutku kada porodica dobije dete i kada troškovi i odgovornosti postanu veći. Upravo zato je država pokrenula program davanja subvencija majkama u vrednosti do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, da roditeljima pomogne da lakše i brže reše stambeno pitanje i da uživaju u čarima roditeljstva bez opterećenja stambenim pitanjima", poručila je Žarić Kovačević.



Podsetila je da su subvencije za kupovinu prve nekretnine dostupne u iznosu do 20 odsto vrednosti, a najviše do 20.000 evra, majkama koje prvi put stiču vlasništvo nad nepokretnošću.



"Od 2022. godine, kada je mera uspostavljena do danas, država je za ovu meru izdvojila oko 26 miliona evra, a podršku je dobilo negde oko 1. 600 porodica. Iza svakog broja stoji nečiji život", istakla je Žarić Kovačević.



Ministarka je takođe istakla da se danas završava ciklus karavana "Rastimo zajedno - porodica na prvom mestu u svakom mestu", koji je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razoj (UNDP) pokrenut u okviru inicijative za obnovu stanovništva i demografski razvoj.



Dodala da je karavan u brojnim opštinama i gradovima Srbije obilazio decu i roditelje, i da su predstavnici ministarstva osluškivali šta je porodicama najpotrebnije.



"Želeli smo da pošaljemo važnu poruku: da briga o porodici nije samo obaveza države, već i čitavog društva, i lokalnih samouprava i institucija, i poslodavaca i kompanija, dakle svih onih koji čine našu zajednicu", istakla je Žarić Kovačević.



Navela je da je Ministarstvo u ovoj godini sa 392 miliona dinara podržalo 64 jedinice lokalne samouprave i 112 mera populacione politike, kao i to da je kroz Alimentacioni fond do današnjeg dana podržano 817 dece i da je iz fonda do sada isplaćeno blizu 40 miliona dinara.



"Ohrabruje podatak da je u Srbiji od početka ove godine rođeno 623 bebe više nego u istom periodu prošle godine. To nam daje nadu da mere koje sprovodimo daju rezultate. Drage majke, vi ste temelj i stub porodice i najveća snaga našeg društva", poručila je Žarić Kovačević dobitnicama bespovratne pomoći, piše 24sedam.



Među 54 majke koje su danas dobile subvencije za kupovinu prvog stana je i Jelena Kresojević iz Inđije.



Ona je rekla Tanjugu da se njen sin Vuk rodio pre 14 meseci, a da je današnjim rešenjem dobila subvenciju za kupovinu dvosobnog stana u Inđiji za svoju porodicu. Već je razmišljala, kako kaže, o kupovini stana, ali tek sa rešenjem o bespovratnoj pomoći je to uspela i da ostvari.



"Nisu se nekako poklopile kockice i ovo je bio veliki vetar u leđa da se odlučim na taj korak", rekla je Kresojević.



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