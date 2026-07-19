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Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

Sve više građana Srbije, pored redovnog zaposlenja, traži način da ostvari dodatnu zaradu. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.08:10
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Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji
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Zahvaljujući radu od kuće i fleksibilnom radnom vremenu, pojedini poslovi danas mogu da donesu i do 200.000 dinara mesečno, posebno onima koji imaju tražena znanja i iskustvo.

Najveće mogućnosti za dodatni prihod trenutno nude oblasti tehnologije, digitalnog marketinga, dizajna, edukacije i konsaltinga.

Konsalting donosi najveću zaradu

Na vrhu liste najisplativijih dodatnih poslova nalazi se konsalting. Stručnjaci koji imaju specifična znanja i iskustvo mogu da sarađuju sa kompanijama ili pojedincima i na taj način zarade između 60.000 i 200.000 dinara mesečno, u zavisnosti od broja angažmana i složenosti poslova.

Programeri među najtraženijima

Velika potražnja i dalje vlada za IT stručnjacima.

Razvoj mobilnih aplikacija, izrada veb-sajtova i rad sa blokčejn tehnologijama mogu doneti između 50.000 i 150.000 dinara mesečno kroz dodatne angažmane.

Onlajn predavači i autori kurseva

Sve više ljudi dodatno zarađuje držeći onlajn časove ili prodajući edukativne kurseve.

Ukoliko uspeju da izgrade bazu polaznika, mesečna zarada može da dostigne od 50.000 do 150.000 dinara.

Digitalni marketing i dizajn

Stručnjaci za SEO optimizaciju, vođenje društvenih mreža, digitalno oglašavanje i kreiranje marketinških kampanja ostvaruju dodatne prihode od 40.000 do 120.000 dinara mesečno.

Sličan raspon zarade imaju i grafički dizajneri koji rade na izradi logotipa, vizuelnog identiteta i dizajna internet stranica.

Pisanje tekstova i voice-over

Kreativni poslovi takođe mogu biti veoma isplativi.

Pisanje tekstova za portale, blogove i marketinške kampanje, kao i snimanje reklama, podkasta i drugih glasovnih sadržaja, donosi između 40.000 i 100.000 dinara mesečno.

Virtuelni asistenti i prevodioci

Za one koji žele da počnu bez velikih ulaganja, posao virtuelnog asistenta, administrativna podrška ili prevođenje predstavljaju odličnu priliku.

U šumu ide sa psom, a jedan kilogram prodaje i za 2.500 evra, više o tome pročitajte OVDE.

Na ovim poslovima moguće je ostvariti dodatni prihod od 30.000 do 80.000 dinara mesečno.

Kako do stabilne dodatne zarade?

Stručnjaci ističu da su za uspeh najvažniji kontinuirano usavršavanje, praćenje potreba tržišta i izgradnja kvalitetnog profesionalnog portfolija.

Bez obzira na oblast, dugoročni uspeh najviše zavisi od pouzdanosti, kvaliteta rada i poštovanja dogovorenih rokova, što omogućava zadržavanje klijenata i stalni rast prihoda, piše Blic.

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Srbija poslovi Dodatna zarada

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