Iako je znao da postoje druge mogućnosti, nije bio siguran šta tačno želi da radi dalje. Zato je u januaru 2024. godine doneo odluku da napusti Gugl i uzme pauzu od posla, planirajući da odmori i razmisli o narednom koraku.

Bio je spreman da pauza traje između šest meseci i dve godine. Duži period mu nije delovao finansijski sigurno, a smatrao je i da bi u brzo promenljivoj tehnološkoj industriji povratak nakon više od dve godine mogao da bude teži.

Na kraju se na posao vratio posle osam meseci.

"Pauza je bila veoma prijatna i nešto što bih svakome preporučio" rekao je Stjuart, piše Biznis insajder (Business insider).

Prazan kalendar bio je uzbudljiv, ali i pomalo zastrašujući

Na početku karijere proveo je osam godina u kompaniji iz oblasti obrazovne tehnologije, nakon čega je prešao u Gugl, gde je vodio tim za obrazovanje u Velikoj Britaniji i Irskoj. Njegov posao bio je da sarađuje sa školama i univerzitetima i promoviše Guglova rešenja u obrazovnom sektoru.

Do kraja rada u Guglu stigao je do pozicije direktora sektora za javni sektor u okviru Google Cloud-a za Veliku Britaniju i Irsku. Kada je napustio kompaniju, trebalo mu je nekoliko nedelja da se navikne na novi ritam života.

Odjednom više nije imao popunjen poslovni kalendar, a vreme je bilo potpuno njegovo. To mu je bilo uzbudljivo, ali i pomalo izazovno.

U početku je odlučivao iz dana u dan kako će provoditi vreme, ali je ubrzo napravio novu rutinu koja je uključivala fizičku aktivnost, porodicu i odmor.

Kako bi ostao motivisan, zapisao je svoje ciljeve u dokument i gotovo svakodnevno pratio napredak.

Do kraja pauze imao je osećaj da je mnogo postigao. Provodio je više vremena sa porodicom, pomagao deci oko domaćih zadataka i pripreme za školu, posećivao rodbinu u različitim delovima Velike Britanije i SAD.

Radio je i na renoviranju kuće, volontirao, a posebno pamti putovanje sa ćerkom tokom kojeg su zajedno vozili kroz Španiju i Portugal.

Finansijska priprema bila je ključna

Pre nego što je napravio pauzu, nije bio posebno disciplinovan kada je reč o novcu. Ipak, odvojio je određenu sumu kako bi mogao da finansira period bez redovnih prihoda.

Tokom pauze morao je pažljivije da planira troškove.

"Nisam želeo da se nađem u situaciji da ostanem bez novca i da očajnički moram da pronađem posao", objasnio je on.

Zbog toga je detaljno vodio računa o budžetu kako bi mogao da iskoristi vreme na najbolji način.

Održavao je kontakt sa industrijom

Iako nije odmah znao šta želi kao sledeći korak, želeo je da iskustvo i veštine koje je stekao prenese na novi posao.

Tokom pauze pratio je razvoj tehnologije i javnog sektora, razgovarao sa bivšim kolegama, stvarao nove kontakte, čitao knjige i slušao podkaste kako bi bolje razumeo i druge industrije.

Posebno ga je iznenadilo što su mu se ljudi javljali nakon odlaska iz Gugla - regruteri i stručnjaci iz industrije tražili su njegovo mišljenje o poslovnim prilikama i problemima u kompanijama.

Jedan takav kontakt sa osobom koja je radila u Vizi doveo je do njegovog sledećeg zaposlenja.

Posle nekoliko krugova razgovora dobio je ponudu i osam meseci nakon odlaska iz Gugla započeo novu karijeru.

Kaže da pauza u karijeri nije bila veliki problem tokom razgovora za posao.

"Posebno kod ljudi na višim pozicijama, kompanije razumeju da postoje različiti razlozi zbog kojih neko napravi kraću pauzu u karijeri", rekao je on.

Novi posao doneo mu je profesionalni rast

Danas radi kao viši direktor za rešenja za javni sektor u Velikoj Britaniji i Irskoj u kompaniji Visa.

Njegova nova pozicija ima dosta sličnosti sa prethodnim poslovima u Guglu, ali mu istovremeno omogućava da svoje iskustvo primeni u potpuno novom okruženju.

Tokom uvođenja u posao upoznao je finansijsku industriju i brzo se prilagodio novim obavezama.

Pauza od karijere može da bude novi početak

Za Stjuarta je osam meseci van poslovnog sveta predstavljalo pravi reset.

Dobio je vreme da razmisli šta želi od karijere, šta ga zaista ispunjava i čime želi da se bavi u budućnosti.

Kako kaže, pauza mu je proširila vidike i omogućila da se posveti porodici, hobijima i stvarima za koje ranije nije imao dovoljno vremena.

Njegov savet drugima je da ne odbacuju mogućnost karijerne pauze.

Iako može delovati kao veliki rizik, dobra priprema - posebno kada je reč o finansijama i postavljanju ciljeva - može značajno da smanji neizvesnost.

"Kada napravite pauzu, iskoristite je da razmislite, uživate i prihvatite novo iskustvo", poručio je Stjuart.

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