Lindzi Hover, poznata na društvenim mrežama kao "Barbika sa plavom kragnom" (Blue Collar Barbie) svojim pratiocima pokazuje svakodnevni život varioca i mehaničara, prenosi Blumberg. Ima više od 160.000 pratilaca i objavljuje snimke popravki automobila i rada u radionici, pokušavajući da predstavi zanatske poslove kao atraktivnu i dobro plaćenu karijeru.

Klarisa Renkin, koja vozi kamione, ima više od 200.000 pratilaca, a nedavno je pokrenula sopstvenu akademiju za obuku vozača kako bi pomogla ljudima zainteresovanim za ulazak u sektor transporta. Ovi influenseri deo su šireg trenda u Sjedinjenim Američkim Državama, gde društvene mreže počinju da menjaju pogled mladih na zanatska zanimanja.

Na TikToku već postoji više od 4,7 miliona objava pod oznakom #bluecollar, a ovaj sadržaj privlači i mlađe generacije koje sve više preispituju tradicionalni put fakultetskog obrazovanja.

Podaci ukazuju da interesovanje za zanatska zanimanja raste.

Upis u škole specijalizovane za tehnička zanimanja u SAD povećan je skoro 20 odsto od proleća 2020. godine, dok su građevinski sindikati zabeležili rekordan broj od 88.000 pripravnika u 2025. godini.

Izvršni direktor kompanije Envidija (Nvidia) Džensen Hvang ranije je ocenio da bi plate vodoinstalatera, električara i građevinaca mogle da značajno porastu u budućnosti, posebno zbog razvoja veštačke inteligencije i promene strukture tržišta rada, piše Tanjug.

Američka industrija građevinarstva i proizvodnje već ima veliki problem sa manjkom radnika zbog starenja stanovništva i odlaska velikog broja zaposlenih u penziju, tako da bi mladi koji odaberu ove profesije mogli da budu veoma traženi na tržištu.

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