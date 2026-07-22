Novi sistem ulaska i izlaska (EES) odnosi se na spoljne granice šengenskog prostora i namenjen je evidentiranju državljana zemalja koje nisu članice EU, a koji ulaze ili izlaze iz šengenske zone.

To znači da putnici koji iz Srbije kreću ka pojedinim popularnim letovalištima neće prolaziti kroz ovu proceduru.

Crna Gora i Albanija ostaju bez EES kontrole

Među najpopularnijim destinacijama za građane Srbije svakako su Crna Gora i Albanija, a na njihovim granicama EES sistem se ne primenjuje.

Za ulazak u Crnu Goru građanima Srbije dovoljna je važeća lična karta, dok je za Albaniju takođe moguć prelazak granice sa ličnom kartom.

Ove zemlje nisu deo šengenskog prostora, pa putnici neće prolaziti kroz novi evropski sistem registracije.

Turska, Egipat i Tunis bez nove procedure

EES se ne primenjuje ni prilikom direktnog putovanja u Tursku, Egipat i Tunis, jer ove zemlje nisu deo Šengena.

To znači da putnici koji iz Srbije avionom direktno lete ka ovim destinacijama neće imati dodatne procedure vezane za EES.

Ipak, važno je obratiti pažnju na način putovanja, jer ruta može promeniti situaciju.

Put do Turske automobilom može doneti dodatnu kontrolu

Posebnu pažnju treba da obrate oni koji u Tursku putuju autobusom ili automobilom.

Iako sama Turska nije deo Šengena, mnogi putnici iz Srbije do nje prolaze preko Bugarske, koja jeste članica šengenskog prostora.

Na granici Bugarske sa zemljama van Šengena primenjuje se EES procedura, pa putnici koji idu kopnenim putem mogu biti evidentirani prilikom ulaska u šengensku zonu.

Drugim rečima, nije isto da li u Tursku putujete avionom direktno iz Srbije ili prelazite preko teritorije šengenske države.

Kipar takođe nije deo šengenskog prostora

Iako je član Evropske unije, Kipar još nije deo šengenskog prostora, pa se EES procedura trenutno ne primenjuje na njegovim granicama.

To znači da građani Srbije koji putuju direktno na Kipar neće prolaziti kroz novi sistem koji važi na spoljnim granicama Šengena.

Šta putnici ipak treba da provere pre puta?

Bez obzira na to da li se EES primenjuje ili ne, putnici bi pre polaska trebalo da provere važenje pasoša i uslove ulaska u zemlju koju posećuju.

Posebno treba obratiti pažnju na:

- rok važenja pasoša,

- potrebna dokumenta za decu,

- uslove zdravstvenog osiguranja,

- pravila tranzita kroz druge države.

Uvođenje EES sistema menja način prelaska granica Evropske unije, ali ne znači da će sve popularne destinacije za građane Srbije imati nove kontrole.

Za one koji ovog leta biraju Crnu Goru, Albaniju, Tursku, Egipat, Tunis ili Kipar, najvažnije je da pre puta provere rutu kojom putuju, jer upravo tranzit kroz šengensku zonu može biti presudan za primenu nove procedure.

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