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Karijera

Kako AI briše stare poslove, ali otvara vrata koja nismo ni znali da postoje

Veštačka inteligencija postaje obavezna na radnom mestu. Jedna velika kompanija naložila je zaposlenima da svakodnevno koriste AI alate kako bi povećala produktivnost i ubrzala poslovne procese.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.18:18
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Kako AI briše stare poslove, ali otvara vrata koja nismo ni znali da postoje
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Veštačka inteligencija više nije samo pomoćni alat već postaje sastavni deo svakodnevnog rada u velikim kompanijama. Dok pojedini zaposleni i dalje zaziru od novih tehnologija, poslodavci sve češće vide AI kao način za povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i ubrzanje poslovnih procesa, piše Techspot.

Jedna velika tehnološka kompanija u Japanu otišla je korak dalje i uvela obaveznu upotrebu generativne veštačke inteligencije za svih oko 11.000 zaposlenih. Nova pravila podrazumevaju da se AI koristi za istraživanje, pretragu podataka, organizaciju sastanaka, izradu dokumenata i druge administrativne zadatke.

AI troši manje vremena, a povećava efikasnost

Prema internim analizama kompanije, upravo ovakvi poslovi zaposlenima oduzimaju gotovo trećinu radnog vremena. Ideja je da rutinske i ponavljajuće zadatke preuzme veštačka inteligencija, dok bi se zaposleni fokusirali na kreativnije i strateški važnije aktivnosti.

U kompaniji veruju da bi zahvaljujući ovakvom pristupu produktivnost mogla da se udvostruči u naredne tri godine.

Poslodavci sve više insistiraju na AI veštinama

Ovaj trend nije usamljen slučaj. Sve veći broj kompanija očekuje od zaposlenih da koriste AI alate kao deo redovnih poslovnih aktivnosti. Menadžeri sve češće proveravaju da li određeni zadatak može da obavi veštačka inteligencija pre nego što angažuju dodatne radnike ili ulažu u nove resurse.

Stručnjaci smatraju da će poznavanje AI alata uskoro postati jednako važno kao poznavanje kancelarijskih programa ili rada na računaru.

Veštačka inteligencija nije nepogrešiva

Ipak, iskustva nekih kompanija pokazuju da veštačka inteligencija ne može uvek da zameni ljudski rad. Pojedine firme koje su značajan deo korisničke podrške prepustile AI sistemima kasnije su morale da vrate deo zaposlenih zbog pada kvaliteta usluge.

To pokazuje da AI može biti snažan alat za povećanje efikasnosti, ali da ljudsko iskustvo, procena i komunikacija i dalje ostaju ključni u mnogim poslovima.

Hoće li AI promeniti tržište rada?

Dok jedni strahuju da bi veštačka inteligencija mogla da ugrozi pojedina radna mesta, drugi smatraju da će otvoriti potpuno nove profesije i povećati potražnju za radnicima koji znaju da koriste napredne digitalne alate.

Jedno je sigurno – kompanije širom sveta ubrzano uvode AI u svakodnevno poslovanje, a zaposleni koji na vreme usvoje nove veštine mogli bi da imaju značajnu prednost na tržištu rada.

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