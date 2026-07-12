Zadnje doboš kočnice nisu nestale iz automobila - često su dovoljne za normalnu vožnju, jeftinije su i izdržljivije, ali ostaje pitanje gde je granica njihovog opravdanja kod modernih i skupih vozila.

Većina modernih automobila više nema ove kočnice, iako ugradnja bubnjeva pozadi ima svoje opravdanje. Često je to pristupačnija komponenta, zbog čega ih i danas viđamo, posebno na jeftinijim modelima, komercijalnim vozilima i pikapovima.

Koliko su doboš kočnice jeftinije od disk kočnica?

Mnogi gradski modeli u početnom paketu opreme i početnom motoru imaju doboš kočnice pozadi. Tek kod viših paketa i snažnijih motora pojavljuju se diskovi pozadi.

Slična je priča i sa kompaktnim vozilima. Iz perspektive rezervnih delova, razlika između dva rešenja na prvi pogled ne deluje dramatično. Par zadnjih diskova zajedno sa kočionim pločicama za manje automobile obično košta između 70 i 100 evra, dok kompletan set zadnjih doboša i kočionih papuča košta oko 40 do 60 evra.

Međutim, prava razlika dolazi u ostalim komponentama. Zadnja kočiona čeljust za disk kočnice često košta više od 100 evra po komadu, dok kočioni cilindar za doboš kočnicu obično košta između 60 i 80 evra. Nakon uključivanja materijala za montažu i pripadajućih delova, ukupna razlika između rešenja sa dobošem i diskom na zadnjoj osovini može biti 100 do 150 evra po vozilu.

Za prosečnog kupca, ovo je iznos koji se lako može opravdati boljim hlađenjem i stabilnijim kočionim performansama diskova. Međutim, sa stanovišta proizvođača automobila, ovo je fundamentalna razlika u ceni - posebno za modele koji se proizvode u stotinama hiljada jedinica godišnje.

Zato proizvođači i dalje pribegavaju zadnjim doboš kočnicama za jeftine i osnovne verzije: ne zato što su tehnički bolje, već zato što su jeftinije i dovoljne sa stanovišta homologacije i upotrebe u stvarnom svetu. Međutim, to ne znači da doboš kočnice predstavljaju fundamentalni kompromis sa stanovišta vozača. Naprotiv, one su u mnogo čemu izdržljivije od disk kočnica, jer je njihova konstrukcija bolje zaštićena od prljavštine, vode i soli sa puta.

Međutim, mana je zatvoreni dizajn, koji pogoršava odvođenje toplote. Ako vozite ekonomično, bez sportskih pretenzija i vaše vozilo je manje mase, onda doboš kočnice pozadi nisu problem. Takođe treba imati na umu da glavni rad kočenja obavlja prednja osovina.

Zadnje kočnice znatno manje doprinose usporavanju, posebno u normalnoj gradskoj vožnji i svakodnevnoj upotrebi. U takvom načinu rada, zadnje doboš kočnice su tehnički potpuno dovoljne. Drugačija situacija se javlja kod automobila dizajniranih za dinamičnu vožnju ili za vuču teških tereta, gde se veći naglasak stavlja na termičku otpornost i stabilnost efekta kočenja.

Međutim, takva vozila su obično skuplja i donose veće marže proizvođačima, pa pritisak na uštedu troškova ovde nije toliko jak kao kod jeftinih modela.

Na kraju, vredi pomenuti električna vozila, gde se doboš kočnice vrlo često mogu videti pozadi, što proizvođač potpuno opravdava. Pošto koriste rekuperaciju za usporavanje vozila, a vozači čak mogu i da regulišu njenu jačinu, vrlo malo koriste pedalu kočnice, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Disk kočnice pate, korodiraju i to može prouzrokovati njihov otkaz nakon perioda nekorišćenja. Bubanj kočnice su u tom pogledu izdržljivije.

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