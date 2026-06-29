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Potrošač

Ne dajte da vas prevare - trgovci nude garanciju, a prećutkuju saobraznost

Garancija i saobraznost znatno se razlikuju kada su u pitanju prava koja nude potrošačima, a trgovci o jednom često vešto ćute.

Autor:  Stanko Stamenković
29.06.2026.07:27
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Ne dajte da vas prevare - trgovci nude garanciju, a prećutkuju saobraznost
Foto: Moneynetar / Shutterstock.com
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Jedna od dilema sa kojom se kupci često susreću odnosi se na razliku između saobraznosti i garancije. Iako se ovi pojmovi često poistovećuju, reč je o dva odvojena prava. Saobraznost predstavlja zakonsku obavezu prodavca da obezbedi da proizvod bude ispravan i funkcionalan dve godine kod novih, odnosno godinu dana kod polovnih proizvoda. Garancija, sa druge strane, predstavlja dodatnu pogodnost koju proizvođač ili prodavac dobrovoljno nudi, najčešće na period duži od zakonom propisane saobraznosti.

Šta podrazumeva saobraznost

Pravo na saobraznost omogućava potrošaču da u slučaju kvara proizvoda tokom prvih šest meseci od kupovine zahteva popravku, zamenu ili povraćaj novca. U tom periodu kupac sam bira koju od ponuđenih opcija želi da ostvari kod prodavca. Na taj način zakon pruža zaštitu potrošačima kada proizvod ne funkcioniše u skladu sa očekivanjima i svojstvima koja su predstavljena prilikom kupovine. 

Ukoliko je proizvod već jednom bio na popravci u okviru saobraznosti, svaka naredna intervencija može se izvršiti samo uz saglasnost potrošača. Ako popravka nije moguća ili nije završena u roku koji propisuje zakon, kupac stiče pravo da raskine ugovor i zatraži povraćaj novca, piše Kurir.

Ipak, postoje određeni izuzeci. Ugovor se ne može raskinuti ukoliko je neispravnost proizvoda neznatna, odnosno ako nedostatak nema značajan uticaj na njegove osnovne funkcije ili izgled.

Šta predstavlja komercijalna garancija

Po isteku zakonskog roka saobraznosti od dve godine, može se primenjivati komercijalna garancija koju nude proizvođač ili prodavac. Reč je o dodatnoj pogodnosti koja se pruža dobrovoljno i koja često obuhvata različite benefite za kupca. Međutim, uslovi komercijalne garancije razlikuju se u zavisnosti od proizvoda i važe isključivo u okviru pravila definisanih garantnim uslovima.

Na koji način potrošači ostvaruju svoja prava

Prava koja proizlaze iz saobraznosti zaštićena su zakonom, pa se u slučaju problema kupac obraća direktno prodavcu. Kod garancije je procedura drugačija i najčešće podrazumeva kontaktiranje ovlašćenog servisa navedenog u garantnom listu.

Dok saobraznost predstavlja zakonom garantovanu zaštitu potrošača tokom određenog vremenskog perioda, garancija obezbeđuje dodatne pogodnosti, ali nije zakonska obaveza. Zato je važno da kupci razumeju razliku između ova dva pojma i znaju na koji način mogu ostvariti prava koja im pripadaju.

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Prevara Prodavnica Trgovci garancija

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