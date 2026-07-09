Prva sedmica jula donela je promene u cenama brojnih poljoprivrednih proizvoda - dok su pojedine vrste voća pojeftinile zbog bolje ponude, kod dela povrća zabeležen je rast cena, pokazuju podaci Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS).

Bolja ponuda oborila cene breskvi, krušaka, kupina i višanja

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu tokom prve sedmice jula zabeležena je bolja ponuda breskvi, krušaka, kupina, nektarina, ribizli i višanja, što je uticalo na pad njihovih cena u odnosu na poslednju sedmicu juna.

Sa druge strane, skuplji su bili grožđe, kajsije i maline.

Kada je reč o povrću, najveća ponuda zabeležena je kod krastavca salatara, lubenice, dinje, paprike, krompira, crnog luka, šargarepe, tikvica i kupusa.

Poskupeli paradajz, boranija i beli luk, pojeftinile lubenice i dinje

Na kvantaškoj pijaci u glavnom gradu rast cena evidentiran je kod boranije, celera, kelja, belog luka, mladog crnog luka, šarenog pasulja, paradajza, praziluka, tikvica i zelene salate.

Istovremeno, niže cene zabeležene su kod dinje, lubenice, krastavca salatara, paprike i patlidžana.

Dobra ponuda uprkos visokim temperaturama

Na zelenoj pijaci Skadarlija u Beogradu ponuda voća i povrća ostala je dobra uprkos veoma visokim dnevnim temperaturama.

U odnosu na prethodnu sedmicu skuplji su bili suva smokva, boranija, rotkvice i spanać.

Istovremeno su pojeftinili trešnje, višnje, kruške, kupine, dinje, lubenice, paprike i paradajz.

Loznica: Cene uglavnom miruju, prodaja nešto slabija

Na zelenoj pijaci u Loznici ponuda povrća bila je sasvim solidna, dok je prodaja bila nešto slabija.

Dominantne cene ostale su na nivou iz prethodne sedmice.

Kada je reč o voću, najviše su se nudile breskve, kruške, maline, nektarine i višnje, a njihove cene nisu se menjale.

Sremska Mitrovica: Šarene tezge, ali manje kupaca zbog vrućina

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Sremske Mitrovice, pijačne tezge bile su bogato snabdevene raznovrsnim voćem i povrćem, ali je prodaja bila slabija nego što se očekivalo.

Manji broj kupaca bio je posledica tropskog talasa koji je nekoliko dana zahvatio ovaj deo Srbije.

U odnosu na prethodni period pojeftinile su breskve, dok je rast cena zabeležen kod trešanja.

Ponuda povrća bila je dobra, naročito kada je reč o krastavcu salataru, mladom krompiru, kupusu i šargarepi, dok su dominantne cene zadržale prošlonedeljni nivo.

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