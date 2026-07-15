Na jugozapadu Peloponeza u grčkoj provinciji Mesenija nalazi se plaža u gotovo savršenom obliku grčkog slova Ō (omega). To je plaža Vojdokilija, koja je okružena peščanim dinama, tirkiznim morem i lagunom.

Popularna je zbog netaknute prirode, ali i zbog nedostatka modernih pogodnosti. Ovde nećete naći kafiće, restorane - pa čak ni mesto za iznajmljivanje ležaljki.

Područje je zaštićeno kao deo ekološke mreže Natura 2000. Uprkos tome, turisti ga vole i vole da ga posećuju u letnjim mesecima.

More je ovde mirno, izuzetno čisto i plitko, a okolni pejzaž je prelep. U blizini se nalazi laguna Đalova - važno odmorište za mnoge ptice selice.

Vojdokilija će verovatno postati još popularnija nakon objavljivanja filma Kristofera Nolana "Odiseja", koji je delimično snimljen ovde. To nije iznenađujuće, s obzirom na to da se ispod tvrđave Paliokastro nalazi pećina kralja Nestora iz Homerove "Odiseje", koja je inspirisala ovaj film.

Na severoistočnom kraju plaže nalazi se grobnica Nestorovog sina Trasimeda, koja datira iz mikenskog perioda, piše Pun kufer.

Na istom mestu pronađeni su i neki dokazi da je ovo područje bilo naseljeno još 4000. godine pre nove ere. Ovo je idealno mesto za ljubitelje arheologije - južno od Vojdokilije nalazi se mali grad Korifasion, na mestu gde se nekada nalazio drveni grad Pilos.

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