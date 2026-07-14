Međutim, kada se narednog jutra vratio do vozila, dočekao ga je potpuni šok – parking mesto je preko noći postalo zona koja se naplaćuje, a ispod brisača ga je čekala kazna od 29,40 evra.

Ovaj 65-godišnji stomatolog postao je jedna od žrtava neobične akcije gradskih službi u italijanskoj prestonici, koje su besplatna parking mesta pretvarale u parking zone koje se plaćaju tako što su plave linije iscrtavale oko već parkiranih automobila, prenosi britanski The Telegraph.

Plave linije osvanule oko parkiranih automobila

Umesto da prethodno uklone vozila ili obaveste vozače o promeni režima parkiranja, radnici su jednostavno ofarbali kolovoz oko automobila koji su već bili parkirani, a video možete pogledati OVDE.

U Rimu bele linije označavaju besplatan parking, dok plave označavaju mesta koja se naplaćuju. Tako su brojni vozači, koji su uveče potpuno legalno ostavili automobile, narednog jutra zatekli kazne jer su se njihova parking mesta preko noći našla u zoni naplate.

Snimak postao viralan

Anđeloni je automobil parkirao u rimskoj četvrti Prati i tvrdi da nije bilo nikakvog obaveštenja da će režim parkiranja biti promenjen.

Sve je snimio mobilnim telefonom i objavio na društvenim mrežama, ne sluteći da će njegov video pogledati desetine hiljada ljudi.

„Pogledajte ovo. Ostavio sam automobil unutar belih linija. Dan kasnije su ih prefarbali u plavo. Očigledno nisu mogli da pomere moj auto, pa su jednostavno obojili asfalt oko njega. Rezultat? Divna kazna. Fantastično, zar ne? Živimo u fantastičnom gradu.“

Video je ubrzo prikupio više od 40.000 pregleda, a brojni građani tvrdili su da su doživeli slične situacije u drugim delovima Rima.

Jedan korisnik Instagrama napisao je:

„Ovo je najtipičnija rimska stvar ikada.“

Druga korisnica našalila se:

„Sviđa mi se kako su bojili oko guma. Za to stvarno treba veština.“

Pojedini su primetili da su ispod guma automobila i dalje ostale bele linije i savetovali vozaču da uloži žalbu. Ipak, Anđeloni je odlučio da plati kaznu jer automobil pripada njegovoj svastici i nije želeo da joj pravi dodatne probleme.

Gradska kompanija priznala grešku

Kompanija ATAC, koja upravlja sistemom naplate parkiranja u Rimu, priznala je da su radnici pokazali „prekomernu revnost“ prilikom iscrtavanja novih parking mesta.

Iz kompanije su saopštili da će sve kazne izrečene u ovakvim slučajevima biti poništene, dok će vozačima koji su ih već platili novac biti vraćen. Takođe su najavili da će ubuduće građani biti blagovremeno obaveštavani o svim promenama režima parkiranja

Parking u Rimu i bez ovoga predstavlja izazov

Pronalaženje slobodnog parking mesta u Rimu i inače predstavlja veliki problem za vozače. Neretko provedu više od pola sata tražeći slobodno mesto, dok su nepropisno parkirani automobili gotovo svakodnevna pojava u mnogim delovima grada, piše engleski Telegraf.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.