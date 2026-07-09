Dok su telad i tovna junad u pojedinim regionima poskupeli, prasad su u više krajeva zemlje pojeftinila, a cene jagnjadi nastavile su da variraju u zavisnosti od regiona, pokazuju podaci Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS).

Telad skuplja u Pirotu i Užicu, rast cena tovne junadi u više regiona

Dominantna otkupna cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 900 dinara po kilogramu u klanicama na području Pirotskog regiona, što predstavlja rast u odnosu na prethodni period.

Rast prodajne cene teladi evidentiran je i na pijaci žive stoke u Užicu, gde se prodaja najčešće odvijala po ceni od 760 dinara za kilogram. Ponuda je bila prosečna, dok je obim prodaje bio nešto slabiji nego prethodne sedmice.

Klaničari sa područja Južnobačkog regiona otkupljivali su tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po višim cenama nego krajem juna. Dominirala je cena od 460 dinara po kilogramu.

Rast otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je i u klanicama na području Beograda i okolnih mesta, gde je za ovu kategoriju goveda plaćano 460 dinara po kilogramu.

Na području Pčinjskog regiona povećane su otkupne cene kako tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, tako i tovnih bikova preko 500 kilograma. Za junad je trebalo izdvojiti 480 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena tovnih bikova iznosila 470 dinara.

Pad cena bikova i krava u Kraljevu

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad prodajnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje simentalske rase.

Tovni bikovi prodavali su se najčešće po ceni od 435 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena krava za klanje iznosila 240 dinara. Istovremeno, telad simentalske rase mogla su da se kupe po ceni od 1.110 dinara po kilogramu.

Niže otkupne cene zabeležene su i u klanicama na području Raškog regiona, gde je dominantna cena tovnih bikova iznosila 460 dinara po kilogramu, a krava za klanje 260 dinara.

Prasad pojeftinila u Požarevcu i Kraljevu, tovne svinje skuplje u Loznici, Beogradu i Kikindi

U klanicama Braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Dominantna cena tokom protekle sedmice iznosila je 300 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu i nešto slabiji otkup.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu takođe je došlo do pada prodajne cene iste kategorije prasadi, gde je dominirao iznos od 350 dinara po kilogramu.

Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, kao i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, zabeležen je i na pijaci žive stoke u Kraljevu. Prasad su se prodavala po dominantnoj ceni od 260 dinara po kilogramu, dok je cena tovljenika varirala od 140 do 180 dinara.

Rast cena tovnih svinja u više regiona

Za razliku od prasadi, tovne svinje poskupele su u nekoliko regiona. U klanicama Podrinjskog regiona dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma dostigla je 200 dinara po kilogramu.

Na području Beograda klaničari su za istu kategoriju svinja plaćali 190 dinara po kilogramu. U klanicama Srednjobanatskog regiona dominantna cena porasla je na 175 dinara po kilogramu, uz dobru ponudu i prosečan obim otkupa.

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu nije bilo značajnijih promena. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma prodavala su se po ceni od 350 dinara po kilogramu.

U Vranju je zabeležen rast prodajne cene prasadi iste kategorije, pa je dominantna cena dostigla 350 dinara po kilogramu.

Prema podacima reportera STIPS-a iz Novog Sada, klanice su otkupljivale prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 350 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje, u zavisnosti od kategorije i telesne mase, plaćane od 160 do 180 dinara po kilogramu.

Jagnjad skuplja u Vranju, jeftinija u Kraljevu

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je pad prodajnih cena jagnjadi i jaradi u odnosu na prethodni period. Tokom protekle sedmice cene ove dve kategorije izjednačile su se, pa je i za jagnjad i za jarad trebalo izdvojiti po 360 dinara za kilogram.

U klanicama Raškog regiona takođe je zabeležen pad otkupne cene jagnjadi, gde je dominantna cena iznosila 350 dinara po kilogramu.

S druge strane, u Vranju su jagnjad poskupela. Na pijaci žive stoke dominantna cena dostigla je 480 dinara po kilogramu, a u ponudi je bilo oko 50 grla.

Klaničari Braničevskog regiona otkupljivali su jagnjad najčešće po ceni od 500 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena ovaca iznosila 200 dinara.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu cene ovih kategorija zadržale su nivo iz prethodne sedmice, pa su dominantne cene bile iste kao u klanicama.

Najčešća otkupna cena jagnjadi u klanicama Nišavskog regiona ostala je nepromenjena i iznosila je 480 dinara po kilogramu, kao i poslednje sedmice juna.

Na pijaci žive stoke u Smederevu dominantna prodajna cena jagnjadi dostigla je 520 dinara po kilogramu, dok su ih klanice na području ovog grada i okoline otkupljivale po dominantnoj ceni od 500 dinara.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo značajnijih promena ni u ponudi i prometu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza, niti u dominantnim cenama ovih kategorija stoke.

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