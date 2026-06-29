Građani Srbije više su kupovali na domaćim internet sajtovima, jer je 23,8 miliona kupovina realizovano u Srbiji dok je 9,1 milion transakcija obavljeno na stranim sajtovima.



Najviše zastupljene transakcije su u dinarima, evrima i dolarima i zajedno čine 98,2 odsto ukupnog broja plaćanja, piše Nova ekonomija.



Kada je reč o kupovini na domaćim sajtovima, u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine, broj kupovina koji je realizovan porastao je za 44, 5 odsto (sa 16,4 miliona na 23,8 miliona), dok je broj kupovina realizovan na stranim sajtovima porastao za 41,8 odsto (sa pet miliona na 7,2 miliona) u istom periodu.





Prema podacima Narodne banke, broj internet kupovina u američkim dolarima smanjen je za 15,1 odsto u odnosu na prvo tromesečje.



U poslednjih pet godina broj onlajn kupovina raste i na domaćim ali i stranim sajtovima.



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