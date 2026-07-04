Dok nadležni uveravaju da je hrana u legalnom prometu bezbedna, potrošači moraju biti dodatno oprezni, naročito tokom letnjih meseci kada su uslovi čuvanja na najvećem testu.

Najveći rizik za zdravlje predstavlja hrana nepoznatog porekla, koja se u prometu nalazi bez deklaracije i propisane dokumentacije.

Takva roba se automatski smatra nebezbednom jer nije prošla veterinarsku kontrolu, pa se ne zna zdravstveni status grla niti uslovi u kojima je obavljeno klanje, piše Blic.

Ključ je u deklaraciji: Šta svaki kupac mora da pročita?

Deklaracija je prvi i najvažniji izvor informacija za svakog kupca. Prema rečima Ljiljane Ivanjac iz Uprave za veterinu, na njoj moraju biti jasno istaknuti sledeći podaci:

Naziv i grupa proizvoda

Datum proizvodnje i rok upotrebe

Način čuvanja i gramaža

Poreklo mesa (što je posebno važno kod sirovog mesa).

Ukoliko na proizvodu nema deklaracije, on se odmah povlači iz prometa i šalje na neškodljivo uništenje.

Ipak, ohrabruje podatak da laboratorijske analize u čak 90 odsto slučajeva potvrđuju kvalitet koji je naveden na deklaracijama u legalnim prodavnicama.

Letnje vrućine i "idealnih 4 stepena"

Tokom leta, inspekcija poseban fokus stavlja na hladni lanac.

Kupcima se savetuje da meso kupuju isključivo u specijalizovanim prodavnicama koje imaju rashladne vitrine.

– U uglovima tih vitrina često možete i sami videti termometar. Idealna temperatura za čuvanje mesa je 4 stepena Celzijusa – naglašava Ivanjac.

Pored temperature, vitrine moraju biti besprekorno čiste i uredno održavane.

Higijena u mesari: Meso i novac ne idu zajedno

Jedan od najčešćih propusta na koje kupci treba da obrate pažnju jeste higijena samog prodavca.

Osnovno pravilo koje inspekcija ističe jeste da osoba koja rukuje mesom ne sme biti ista ona koja naplaćuje robu.

Ovakva praksa je direktan put ka kontaminaciji namirnica i potrošači bi trebalo da skrenu pažnju ili prijave takve slučajeve.

Kako prijaviti nepravilnosti?

Iako su kontrole pojačane i sprovode se u saradnji sa MUP-om (posebno na pravcima sa zapada i juga zemlje odakle najčešće stiže nelegalna roba), građani su ključan faktor u lancu bezbednosti.

Sve uočene nepravilnosti, poput nehigijene u objektu ili sumnjivog kvaliteta mesa, potrošači mogu prijaviti Veterinarskoj inspekciji putem imejla ili telefona, čiji se kontakti nalaze na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Na taj način, pored redovnih kontrola, i sami građani aktivno učestvuju u održavanju bezbednog tržišta hrane u Srbiji.

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